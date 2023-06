Marka Prinz Stefan w latach 90-tych była jedną z najpopularniejszych na rynku wina w Polsce. Później na długi czas marka praktycznie zniknęła z rynku. Teraz powraca i powoli odbudowuje swoją pozycję. O dalszej stategii dla marki Prinz Stefan rozmawiamy z Bartłomiejem Sareckim, prezesem zarządu w spółce AWE.

Spółka AWE będąca producentem wina Prinz Stefan, pracuje obecnie nad odbudową marki na rynku wina w Polsce. / JS

Strategia działania spółki AWE na drugie półrocze 2023 i kolejny rok

Jaka jest strategia działania spółki w tym roku i w kolejnych latach?

W najbliższym czasie koncentrujemy się na automatyzacji pewnych procesów. W tym roku zatrudniliśmy w firmie świetnego automatyka i efekt jego pracy widzimy. Stale zwiększamy nasze zdolności produkcyjne, ale również zakres oferowanych przez nas usług i tak w tym roku udało się już wprowadzić urządzenie, które ma możliwość orientowania kierunkowo butelek, planujemy kilka kolejnych usprawnień, które jeszcze podniosą jakość jak i efektywność produkcji.

Otworzyliśmy się na współpracę z winnicami zamorskimi. Osobiście uważam, że wielkim obciążeniem dla naszej planety jest transport kontenerowy statków. Osobiście jeżdżę po targach europejskich takich jak Prowein w Düsseldorf czy WBWE w Amsterdamie, a w tym roku mamy jeszcze plany odwiedzić Londyn. Namawiamy partnerów z Nowego Świata, aby zamiast wozić butelki kontenerami, wozili samo wino, a odpowiednie zaopiekowanie się ich trunkiem powierzyli nam. Proszę sobie wyobrazić, że w jednym kontenerze można przewieść 5 razy więcej wina luzem niż tego zapakowanego w butelki. Wyobraźmy sobie świat, w którym jedna decyzja obniża ślad węglowy o 80% w każdym obszarze życia, czyż nie byłoby to piękne?

Kolejny krok to zaangażowanie się nasze w projekt związany z alternatywnymi opakowaniami dla opakowań szklanych. Do tego kroku zainspirował mnie pewien podcast. Szkło odkąd się pojawiło, wzornictwo przemysłowe, a wraz z nim brak tzw. skupów butelek, tylko zalewanie rynku nowymi butelkami, o tymże opakowaniu możemy powiedzieć absolutnie wszystko, ale nie to iż jest ekologiczne. Do produkcji szkła zużywamy kilkukrotnie więcej energii elektrycznej czy gazu, który jak wiemy, dziś jest produktem mocno deficytowym. Co więcej szkło jest ciężkie, więc znacząco ogranicza transport, w takim opakowaniu plastikowym czy innym, nad którym pracuję ale jeszcze nie zdradzę dziś tajemnicy, co to będzie, w jednym tirze zawieziemy 2x więcej wina. A zatem znów ślad węglowy w produkcji spada o grubo ponad 80%, w transporcie o 50%, recykling plastiku też jest dużo prostszy niż szkła. Proces selekcji jest dużo prostszym, a fakt iż tony plastiku zalegają w oceanach nie jest winą plastiku tylko nieodpowiedzialności ludzi. My odpowiadamy za to, iż plastik zalewa naszą planetę a mógłby być jej najlepszym przyjacielem. Jako firma postawiliśmy też na sporą instalację fotowoltaiczną, pracujemy nad efektownym wykorzystaniem worków tzw. Flexitanków z transportu wina o czym też poinformuję Państwa szerzej jak już będę w pełni gotów z tym projektem.

Jakie wina lubią Polacy?

Patrząc na Państwa ofertę, czy możemy wskazać te rodzaje win, po które najchętniej i najczęściej sięgają Polacy?

W mojej ocenie Polacy sięgają po wina, które znają i które są „łatwo pijalne”, stąd w mojej ocenie wielka popularność kilku marek, których nazwy stały się wręcz synonimem słowa "wino", jak kiedyś takim synonimem obuwia sportowego były "adidasy". Pracuję nad tym, aby to zmienić. Uważam, iż świat wina jest zdecydowanie ciekawszy i bardziej ekscytujący niż to, co mają do zaoferowania globalni i polscy potentaci. Oni owszem wykonali kawał dobrej roboty, gdyż przeciągnęli w świat wina część konsumentów innych napojów, ale teraz czas na mniejsze marki, bardziej kraftowe, które przybliżą "Kowalskiemu" i "Nowakowi" nad Wisłą smaki tak cudownych rejonów świata jak Argentyna, Australia, Chile RPA czy nawet Austria, my chcemy być taką marką i taka jest nasza długofalowa wizja.

Odrodzenie marki Prinz Stefan

Jaka jest obecnie pozycja marki Prinz Stefan na rynku win?

Pozycja ta była bardzo mocna w latach 90-tych, gdzie obok bułgarskiej Sofii i wina Cin&Cin na półkach w sklepach Społem w całej Polsce stał właśnie Prinz Stefan… Część naszych rodaków z pokolenia 40+ ma jeszcze gdzieś głęboko w pamięci pozytywne skojarzenia swojej młodości związane właśnie z naszym winem. Na wiele lat marka ta praktycznie zniknęła z wystawek sklepowych i właśnie dziś powoli odbudowujemy tę pozycję. Bardzo często jesteśmy partnerem różnych wydarzeń kulturalnych takich jak np. cały cykl koncertów „Bankiet u Sanah”, gdzie przez kilka miesięcy podczas trasy chyba najpopularniejszej artystki młodego pokolenia w Polsce byliśmy partnerem trasy w najbardziej prestiżowych salach koncertowych w Polsce takich jak m.in. Katowicki NOSPR.

Bierzemy aktywny udział podczas inicjatyw społecznych takich jak organizowany w Wiśle "Bieg po nowe życie”. Wspieramy również wydarzenia w naszym rejonie, gdyż jako rodzina czujemy bardzo silną więź z naszym rejonem Beskidów i samego miasta Bielsko-Białej. Jesteśmy Partnerem drużyny Siatkarskiej BBTS Bielsko-Biała. Wspieramy wspaniałe święto kina: „Kino na Granicy”, które co roku odbywa się w Cieszynie i podczas którego można napić się naszych fantastycznych win jak również obejrzeć wspaniałe filmy, zarówno polskiej jak i czeskiej produkcji. Praktycznie zawsze towarzyszymy imprezom organizowanym przez nasze lokalne władze w Bielsko-Białej, tak więc staramy się, na ile to możliwe zapadać w pamięci naszych konsumentów i na stałe zagościć w świadomości Polaków.

Plany co do marki i rozwoju asortymentu w jej ramach mamy bardzo duże, na wszystko jednak potrzeba czasu, tak więc z tego miejsca gorąco zachęcam, aby nas obserwować w social mediach nasze konta: Rodzina Sareckich jak również naszą stronę www.prinzstefan.pl, którą też w najbliższym czasie będzie czekała mała aktualizacja.

Dziękuję za rozmowę.