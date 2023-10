Limitowana edycja piwa konopnego. Taką ”spożywczą” niespodziankę postanowili sprawić swoim fanom muzycy z legendarnej grupy Hemp Gru – informuje portal internetowy glamrap.pl.

Z okazji 25 rocznicy powstania zespołu, Hemp Gru wyprodukowało limitowana edycję piwa/Fot. Hemp Gru

Urodzinowy browar koncertowy

Napój o nazwie „HG” można było zakupić podczas jubileuszowego koncertu zespołu. Wydarzenie z okazji 25 rocznicy powstania rapowego składu, powołanego przez Bilona i Wilka, zostało zorganizowane w tym tygodniu na warszawskim Torwarze - pisze glamrap.pl.

Którzy raperzy stworzyli własne marki piwa?

Ekipa Hemp Gru, to nie jedyni muzycy, którzy stworzyli napój alkoholowy pod własnym brandem. Swoje piwo wyprodukowali m.in. Fokus i Rahim, Onar, Gang Albanii czy Vienio. Zazwyczaj były to trunki przygotowane na wyjątkowe okazje i nie trafiały na sklepowe półki. Podobnie jest w przypadku piwa sygnowanego przez Hemp Gru, które zostało uwarzone, by uczcić okrągłe urodziny grupy. O tym jak smakuje lager konopny mogli się przekonać uczestnicy koncertu na Torwarze.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl