Lech świętuję 40 urodziny i rozbudowuje się. Browar przeznaczy 138 mln zł na inwestycje

Lech Browary Wielkopolski to jeden z największych browarów w Polsce (8 milionów hektolitrów piwa rocznie) i Europie, a także symbol zrównoważonego podejścia do produkcji. Wraz z innymi browarami Kompanii Piwowarskiej należy do światowej czołówki w zakresie oszczędzania wody – zużywając jej tylko 2,63 litra na litr piwa. Od tego roku poznański browar, na mocy umowy z dostawcą energii ze źródeł odnawialnych (OZE), wraz z pozostałymi browarami KP zasilany jest w 40% energią elektryczną z wiatru. W 2022 roku będzie nią zasilany w 100%.

Lech Browary Wielkopolski w trakcie 40. lat swojego istnienia stale i intensywnie się rozwija. W latach 2020-2021 planuje przeznaczyć 138 mln zł na nową linię rozlewniczą oraz rozbudowę potencjału do warzenia piw bezalkoholowych. Jak zauważa dyrektor browaru „zmiany te nie dotyczą jedynie wielkości produkcji, ale również jej jakości, elastyczności, a także zużycia mediów, systemów zarządzania, bezpieczeństwa i wielu, wielu innych obszarów. Jesteśmy liderem na rynku piwa, ciągle umacniając na nim naszą pozycję, a co najważniejsze - konsumenci uwielbiają i doceniają smak naszych piw!”.

Ze względu na pandemię Lech Browary Wielkopolski zrezygnował z organizowania uroczystości jubileuszowych, stawiając na wsparcie dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Skoncentrowano się na zapewnieniu pracownikom zdrowia i bezpieczeństwa, co zawsze było, jest i będzie dla browaru priorytetem, a także na utrzymaniu ciągłości produkcji, co z kolei przekłada się na utrzymanie miejsc pracy.

Browar przekazał także poznańskim szpitalom 50 tysięcy złotych a do pracowników służby zdrowia oraz innych służb ratunkowych i organizacji non-profit, w tym m.in. Banku Żywności w Poznaniu, trafi także niemal 260 tysięcy puszek napoju bezalkoholowego B-life, przekazanego przez firmę. Lech Pils dołączył do inicjatywy fanów Lecha Poznań wspierającej personel medyczny.

Lech Browary Wielkopolski - choć metrykalnie dużo młodszy od pozostałych browarów Kompanii Piwowarskiej – jest spadkobiercą ponad stuletniej tradycji piwowarskiej. Sięga ona bowiem XIX wieku czyli czasu dwóch browarów - Mycielskich i Huggerów, które dały początek Lech Browary Wielkopolski.