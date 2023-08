W lipcu za sprawą publikacji medialnych sprawa szczecińskiej fabryki wódek powróciła na łamy prasy. Sąd nie zgodził się na restrukturyzację przedsiębiorstwa, bo istniała realna groźba jej niepowodzenia, a to miałoby sprawić, że wierzyciele byliby jeszcze bardziej stratni na całej sytuacji.

Dlaczego sytuacja Starki jest trudniejsza niż innych firm?

Starka jest od lat miotana rozmaitymi problemami wewnętrznymi, co zawsze jest elementem komplikującym restrukturyzację. Tutaj problemem jest także to, że przedsiębiorstwo nie działa na bieżąco. Nowe produkty nie trafiają na rynek. Restrukturyzacja obejmowałaby więc nie tylko optymalizację struktury firmy, ale i plan na to, by stała się ona rentowna, czyli faktycznie zaczęła wprowadzać produkty na rynek. To bardzo trudne zadanie – mówi Katarzyna Rogoźnicka.