Letnie nowości ze świata gorzelniczego rzemiosła: Destylaty z piwa, gorczycy i gin z truskawkami

Sezon ogórkowy? Branży polskiego, gorzelniczego rzemiosła to nie dotyczy. Oto warte uwagi wybrane nowości wypuszczone na przełomie wiosny i lata 2022 roku:

Letnie nowości ze świata gorzelniczego rzemiosła: Destylaty z piwa, gorczycy, gin z truskawkami. fot. mat. pras.

Destylaty z piwa, gorczycy, gin z truskawkami… czyli letnie nowości ze świata gorzelniczego rzemiosła.

Okowita z legnickiego pilsa od Grochowica Spirits

„Najlepszy alkohol, jaki dotąd stworzyłem” – tak mówi o swoim trunku Artur Król, założyciel i CEO Grochowica Spirits. Alkohol powstał w efekcie destylacji świeżego pilsa z Browaru Książęcego w Legnicy, którą przeprowadzono w Podkarpackiej Destylarni Okowity. Pomysł na realizację tej receptury chodził Arturowi Królowi po głowie od dłuższego czasu. Wreszcie, w maju, udało się go zrealizować. Alkohol oferuje wyjątkowy zapach i smak świeżego piwa i owoców. Powstało tylko 277 butelek o pojemności 700 ml.

Okowita z piwa od Grochowica Spirits sprawdzi się także w plenerze.

Okowity piwne od AleBrowar i Podole Wielkie

Oops, they did it again. Gorzelnia rzemieślnicza Podole Wielkie i AleBrowar po raz trzeci zrealizowały swój wspólny projekt. Tradycyjnie już, światło dzienne ujrzały trzy alkohole. Tym razem są to: Crazy Mike 2022 – druga edycja destylatu z kultowego piwa, Imperial Smoky Joe 2020 – okowita z piwa uwarzonego w 2020 roku, które spędziło 9 miesięcy w beczkach po torfowej whisky Laphroaig oraz The Pastry Master – premierowy trunek z piwa w stylu cheesecake pastry sour. Wszystkie w limitowanych edycjach.

Premierowe okowity piwne od AleBrowar i PodoleWielkie.

Okowita Rzeźnika i Nalewka Rzeźnika z Podkarpackiej Destylarni Okowity

Specjalna edycja trunków przygotowanych na VIII Festiwal Bieg Rzeźnika. Alkohole stworzono z myślą, o uczestnikach i kibicach cyklu imprez sportowych, które odbyły się w Cisnej między 15 a 18 czerwca. Okowitę z kukurydzy, zestawioną z mocą 50% i nalewkę z wiśni można było nabyć na specjalnym stoisku Podkarpackiej Destylarni Okowity obsługiwanym przez Hannę i Sławomira Waszków. Sławek jest oficjalnym reprezentanta marki PDO w kraju, producentem likieru korzenno-ziołowego WASZKÓWKA(R), a prywatnie także maratończykiem.

Okowita Rzeźnika i Nalewka Rzeźnika 2022.

Jonston Gin – Summer Vibes Gin

Destylarnia z Leszna po raz drugi wprowadziła sezonową, letnią edycję ginu. Summer Vibes 2022 to ciekawa receptura oparta o truskawki, czarny bez i rabarbar. To wszystko oczywiście na solidnych podstawach charakterystycznych dla Jonston Gin, czyli jałowiec, lukrecja, kolendra, arcydzięgiel czy irys. Dzięki temu trunek ma złożony, zapach i smak, w których można się doszukać nut owoców cytrusowych, lemoniady z truskawkami, oczywiście jałowca, oraz rozgrzewających przypraw korzennych. Znakomity do koktajli, ale sprawdza się również w degustacji solo.

Jonston Gin w wydaniu Summer Vibes 2022.

Musztardówka – alembikowa wódka z białej gorczycy

Alkohol, który powstał wg receptury Łukasza Gołębiewskiego, wiodącego polskiego eksperta świata alkoholi wysokoprocentowych, wydawcy portalu spirits.com.pl oraz magazynu Aqua Vitae. Destylację przeprowadzono przez Wolf & Oak Distillery a czuwał nad nią sam Michał Płucisz – założyciel i Master Distiller Wolf & Oak. Musztardówka to wódka smakowa, stworzona na bazie spirytusu żytniego z dodatkiem destylatu z winogron, który destylowano ponownie z gorczycą białą i odrobiną czarnego pieprzu. Trunek zaskakuje przyjemnym zapachem i delikatnym smakiem owoców i ziół z delikatnym akcentem musztardy. Dostępna w także w słoikach o pojemności 275 ml.

Musztardówka dostępna jest także w słoikach o pojemności 275 ml.

Wódka Redaktorska oraz Mandarin Ginger likier

Marka własna warszawskiej Probierni Urbanowicz - nowego miejsca, nawiązującego do lokali funkcjonujących okresie międzywojennym, w których można było spróbować alkoholu przed zakupem. Oprócz wyboru alkoholi różnych producentów polskich trunków rzemieślniczych, można tu dostać alkohole firmowane przez samą probiernię. Obecnie jest to Wódka Redaktorska – z żyta oraz likier Mandarin Ginger – mandarynkowo – imbirowy. Oba trunki stworzono w oparciu o przedwojenne receptury Jana Urbanowicza, który w latach 20. XX w. prowadził w Gnieźnie własną destylarnię.