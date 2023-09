W ostatnim kwartale będziemy realizowali kilka akcji zaplanowanych razem z sieciami w handlu nowoczesnym, m.in. w Lidlu, Żabce i Kauflandzie, choć nie wykluczamy, że PINTA pojawi się także w sieciach, w których prawdziwy kraft dopiero zadebiutuje - mówi nam Ziemowit Fałat, współtwórca i współwłaściciel Browaru Pinta.

Ziemowit Fałat, współtwórca i współwłaściciel Browaru Pinta, w rozmowie z nami opowiedział m.in. o planach browaru na najbliższe miesiące. / fot. PTWP

Lato wśród kraftów

Lato zbliża się do końca, jaki to był czas dla Pinty?

To był dobry sezon dla PINTY, ponieważ zawirowania wokół cen surowców i energii ucichły, a sieci handlowe po zimowej przerwie nieco szerzej otworzyły drzwi przed PINTĄ, mogliśmy się skupić na warzeniu, promocji i sprzedaży piwa. Moce produkcyjne wykorzystane w 100%. Aktywnie działaliśmy w terenie – od maja do połowy września zaangażowaliśmy się w ponad 25 imprez – festiwale, kranoprzejęcia i kooperacje w tym kilka za granicą (Bułgaria, Czechy, Grecja, Estonia, Litwa, Rumunia, Norwegia). U progu sezonu otworzyliśmy dwa firmowe lokale – w Sopocie i Węgierskiej Górce, a w środku wakacji w trakcie PINTA Party gościliśmy w naszych browarach w Wieprzu niemal 2 tysiące fanów kraftu i PINTY. Z oferty zwiedzania browarów PINTA i PINTA Barrel Brewing skorzystało w sezonie ponad 1000 osób.

Pójdźmy proszę szerzej, jakie było lato dla całej branży piw kraftowych?

Browary najmniejsze, wyspecjalizowane w sprzedaży w miejscu produkcji zapewne nie narzekają. Natomiast te większe, w szczególności opierające plany na sprzedaży do handlu nowoczesnego, mogły czuć niedosyt.

Patrząc na oferty Pinty, które piwa sprzedawały się najlepiej tego lata?

Siłą PINTY jest to, że z jednej strony mamy stałą ofertę sprawdzonych piw, a z drugiej – niezwykłą różnorodność. Oznacza to, że pełnią mocy warzyliśmy nasze bestsellery, jak American IPA Atak Chmielu, Pils Pierwsza Pomoc, bezalkoholowe Mini Maxi, West Coast IPA Modern Drinking i Hazy IPA Hazy Delivery. Równolegle w kilku zbiornikach rotowaliśmy nowości – głównie to co Polacy lubią w krafcie najbardziej, czyli różne warianty solidnie nachmielonego IPA. To był także czas dla piw pomyślanych głównie w związku z wakacyjną aurą, jak Hoppy Oat Witbier Król Lata, Hazy Pale Ale Sun Super czy Imperial Witbier Viva la Wita! W sumie od maja do września dostarczyliśmy na rynek niemal 40 zupełnie różnych piw w butelkach, puszkach i beczkach.

Pinta stawia na inwestycje

Jakie są dalsze plany Pinty na miesiące jesienne i zimowe?

Przygotowujemy się na schłodzenie popytu, choć dla kraftu mityczne „słońce” nie ma aż takiego przełożenia na sprzedaż jak dla browarów przemysłowych. Weźmiemy udział w najważniejszych jesiennych festiwalach w Warszawie (październik) i Poznaniu (listopad). Przygotujemy kilkanaście premierowych piw, w tym pamiątkę po naszej wrześniowej wizycie na farmach chmielu w Słowenii (będzie to piwo z serii PINTA Hop Tour) oraz rozpoczniemy nową serię PINTA Discovery Poland.Chcemy wśród polskich i zagranicznych miłośników piwa promować to, co jest najciekawsze w polskim krafcie.

W ostatnim kwartale roku ogłosimy też szczegóły jubileuszowej, 10-tej edycji PINTY Miesiąca (2024), czyli akcji w ramach której co miesiąc warzymy premierowe piwo i dostarczamy je w beczkach do sieci już ponad 100 lokali w Polsce. Będą emocje nie tylko dla tych, co są z nami od 9 lat! Przygotowujemy się także do wprowadzenia na rynek ofert typowo przedświątecznych, czyli zestawów.

Na czym jeszcze będzie koncentrować się browar? W co będzie inwestować?

W ostatnim kwartale będziemy także realizowali kilka akcji zaplanowanych razem z sieciami w handlu nowoczesnym, m.in. w Lidlu, Żabce i Kauflandzie, choć nie wykluczamy, że PINTA pojawi się także w sieciach, w których prawdziwy kraft dopiero zadebiutuje. Inwestujemy w eksport – otworzyliśmy już dwa nowe kierunki dla PINTY – USA i Singapur. Pracujemy nad kolejnymi, choć priorytetem dla nas jest stała i dobra współpraca na rynkach, gdzie już jesteśmy z sukcesem obecni. Tu na szczególną uwagę zasługują Bułgaria i Grecja. Przygotowujemy się także finansowo i organizacyjnie do uruchomienia nowej, wydajniejszej linii do puszkowania piwa.

Dziękuję za rozmowę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl