Łomża 0,0% z nowym spotem „W swoim tempie”

Reklama Łomży 0,0 % to już czwarta odsłona platformy komunikacyjnej „ W swoim tempie”, która wystartowała 8 maja i potrwa do końca wakacji. Adam Woronowicz zachęca do spróbowania bezalkoholowego wariantu Łomży.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 05-08-2021, 13:24

Reklama Łomży 0,0 % to już czwarta odsłona platformy komunikacyjnej „ W swoim tempie”, / fot. materiały prasowe

– Łomża 0,0% to smak prawdziwego piwa i 0% alkoholu. Jest świetną alternatywą dla tych, którzy szukają orzeźwienia oraz pełnego, piwnego smaku w piwie bezalkoholowym. Stosując innowacyjny proces filtracji usuwamy alkohol z naszego piwa dopiero w końcowej fazie jego produkcji. To gwarancja, że Łomża 0,0% zawsze smakuje wybornie – powiedziała Paulina Grodzińska, Dyrektor ds. Marketingu Van Pur S.A.

Spoty emitowane są w ogólnopolskich stacjach TV oraz w Internecie. W załączeniu przesyłamy listę emisyjną filmów reklamowych, które w sierpniu będą wyemitowane ponad 8 tysięcy razy.

Za kreacje i produkcje filmów reklamowych we współpracy z Van Pur odpowiada agencja reklamowa Brasil Warsaw, producent filmowy Wojtek Pałys ( koproducent nominowanego do Złotej Palmy w Cannes filmu "Venus w futrze"), reżyser kinowych hitów Sam Akina ( „Mayday” ), operator Piotr Sobociński, autor zdjęć do wielu uznanych polskich filmów (nominowane do Oscara „Boże Ciało"). Za obsługę social media marki odpowiada Agencja Nie Do Ogarnięcia, a zakup mediów powierzono domowi Mediacom.