Od kilku miesięcy producenci piwa prześcigają się w coraz to zabawniejszych formach komunikacji z klientami. Chodzi o reklamy, w których marki nawiązują do konkurencji.

Nowy spot marki Łomża; fot. shutterstock/Ground Picture

W ubiegłym tygodniu marka Łomża wypuściła nowy spot, w którym Adam Woronowicz odnosi się do reklam marki Tyskie. Chodzi dokładnie o hasło reklamowe „Jesteśmy na Ty”, i reklamy w których występują Piotr Fronczewski i Marcin Dorociński – zaznacza portal wirtualnemedia.pl.

Jak powiedział w nowym spocie Łomży Adam Woronowicz, „Widzem w telewizorkach, że koleżkowie po fachu to chyba pozazdrościli. (…). I w mój deseń poszli. No alem cóż. Do nich każdy jeden może na Ty mawiać, no to utyskują na braki w szacunku. A do mnie – Pan Łomżunia. (…) Nie no, żartowałem. Jaja sobie robię, do mnie też możecie mówić na TY. Ale do nich to Pan Łomżunia raczej nie".

Tyskie odpowiada Łomży

Jak czytamy na portalu wirtualnemedia.pl, „na reakcję piwa Tyskie nie trzeba było długo czekać”. Marka w odpowiedzi udostępniła reklamę, w której Piotr Fronczewski trzyma kufel z piwem, a nad nim widać tekst: "Przejdźmy na TY panie Łomżunia. Dla kolegów po fachu - Piotrunia".

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl