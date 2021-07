Łomża w nowym spocie reklamowym promuje loterię kapslową

Łomża wystartowała ze spotem reklamowym dedykowanym loterii kapslowej, w której do zdobycia są 30 x 5000 zł na Wakacje oraz 1 000 000 piw. Filmy reklamowe emitowane są od 12 lipca blisko 6 000 razy w ogólnopolskich stacjach TV oraz w Internecie.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 12-07-2021, 15:50

Łomża wystartowała ze spotem reklamowym dedykowanym loterii kapslowej / fot. materiały prasowe

Aby wziąć udział w promocji, wystarczy kupić piwo Łomża w opakowaniu promocyjnym oraz sprawdzić, czy pod kapslem lub zawleczką znajduje się informacja o nagrodzie. Zwycięskie kapsle i zawleczki można wymieniać na darmowe puszki w ponad 6 000 sklepów w całej Polsce, które biorą udział w akcji. Promocją objęte są Łomża Jasne, Łomża Pils oraz warianty regionalne w butelkach oraz puszkach.

– W ramach pierwszej, ogólnopolskiej loterii dla marki Łomża dajemy szanse na zdobycie nagród, jak również zachęcamy naszych konsumentów do odkrywania Polski w swoim tempie, promując w komunikacji digital niezwykłe zakątki naszego kraju oraz wspierając lokalną turystykę – powiedziała Paulina Grodzińska, dyrektor ds. marketingu Van Pur S.A.

Regulamin loterii jest zamieszczony na www.loterialomza.pl. Loteria trwa od 1 czerwca do końca wakacji. Zwycięskie kapsle oraz zawleczki będzie można wymienić do 31.08.2021 r.

Za kreacje i produkcje filmów reklamowych w ramach platformy komunikacyjnej „W swoim tempie” we współpracy z Van Pur odpowiada agencja reklamowa Brasil Warsaw, producent filmowy Wojtek Pałys ( koproducent nominowanego do Złotej Palmy w Cannes filmu "Venus w futrze"), reżyser kinowych hitów Sam Akina ( „Mayday” ), operator Piotr Sobociński, autor zdjęć do wielu uznanych polskich filmów (nominowane do Oscara „Boże Ciało"). Za obsługę social media marki odpowiada Agencja Nie Do Ogarnięcia, a zakup mediów powierzono domowi Mediacom.