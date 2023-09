Lubelski Chmiel Investment otrzymał formalną zgodę na dokonanie koncentracji - poinformował pośredniczący w wezwaniu do sprzedaży akcji Q Securities. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem wydania bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji.

Lubelski Chmiel Investment otrzymał formalną zgodę na koncentrację; fot. shutterstck

Lubelski Chmiel Investment: Sprzedaż akcji

Lubelski Chmiel Investment, 30 sierpnia br., wezwał do sprzedaży 1.290.826 akcji Skarbiec Holding, które reprezentują 18,92 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ, po 20,35 zł za akcję .



Zapisy w wezwaniu rozpoczęły się 19 września i potrwają do 3 października 2023 r. Planowana data dokonania transakcji to 6 października, a data rozliczenia - 10 października 2023 r.

