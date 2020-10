Lubuskie: Przejęcie nielegalnych wyrobów tytoniowych o wartości 1,25 mln zł

"W piątek mężczyźnie zostały przedstawione zarzuty popełnienia przestępstwa karno-skarbowego polegającego na narażeniu Skarbu Państwa na uszczuplenia w związku z niezapłaconym podatkiem VAT i akcyzą" - powiedziała rzeczniczka.

Dodała, że dochodzenie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim, a zgodnie z przedstawionymi zarzutami mężczyźnie grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności lub obie kary łącznie.

Do zatrzymania 46-latka doszło kilka dni temu. W jednej z miejscowości niedaleko Krosna Odrzańskiego wynajmował on posesję. To właśnie na jej terenie strażnicy graniczni znaleźli nielegalne wyroby tytoniowe, a także krajalnice do tytoniowych liści.

"Funkcjonariusze zabezpieczyli 1,4 tony krajanki tytoniowej, 510 kg suszu oraz 9,6 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy" - mówiła Konieczniak.