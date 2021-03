Luksus w płynie

W 2020 roku Polacy wydali na alkohole 39,2 mld złotych, czyli o 7 proc. więcej niż rok wcześniej, choć kupili ich ilościowo mniej.

Trend nie do zatrzymania

Trend premiumizacji na rynku alkoholi, zauważalny od jakiegoś czasu, jest już nie do zatrzymania i mimo, że pandemia dała się we znaki branży alkoholowej i HoReCa, to popyt na produkty luksusowe powoli, ale stabilnie rośnie.

- Należy tu sprecyzować, co właściwie traktujemy jako produkt luksusowy. Z handlowego punktu widzenia takie wino, które kosztuje kilkaset złotych za butelkę, jest już w segmencie superpremium, a przecież to dopiero początek skali, która kończy się na kilkudziesięciu tysiącach złotych za butelkę – mówi Paweł Gąsiorek, Prezes Zarządu Domu Wina Sp. z o.o. z Krakowa.

Według prognoz International Wine & Spirit Research (IWSR) udział rynku whisky super premium w Polsce wzrośnie do ok. 4 proc. całego rynku whisky, co będzie średnią Europejską w 2025 roku. Na atrakcyjność inwestycyjną whisky wpływa stabilny rynek, wysoki popyt i stopy zwrotu z inwestycji. Analitycy podkreślają, że najmocniej ilościowo rosną takie kategorie jak whisky (15 proc.), wino (8 proc.), rumy (30 proc.) czy giny (26 proc.).

Rynek alkoholi luksusowych w Polsce w ciągu najbliższych 5-6 lat może potroić swoją wartość. Tak ocenia William Grant & Sons, jeden z największych światowych producentów szkockiej whisky, który z tego powodu zdecydował się na rozwój sprzedaży w Polsce swoich luksusowych marek: Glenfiddich i The Balvenie.

- Od pewnego czasu obserwujemy bardzo duży potencjał rozwoju dla produktów premium w Polsce - mówi Szymon Fałkowski, Country Manager Poland, William Grant & Sons Polska Limited Sp. z o.o i wskazuje, że rynek whisky super premium w całej Europie to 32,5 miliona litrów, co stanowi 7 proc. całego rynku whisky.

- W przypadku Polski jest to niespełna 1,4 miliona litrów. Warto nadmienić, że sprzedaż najbardziej ekskluzywnych produktów stanowi tylko 0,9 miliona litrów w Polsce, zaś w przypadku rynku europejskiego jest to 16-krotnie więcej. Przewidujemy, że ten sektor rynku powiększy się niemalże trzykrotnie w ciągu najbliższych 5 lat – mówi Szymon Falkowski.