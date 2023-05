Rynek luksusowych alkoholi w ubiegłym roku wrócił do swojego poziomu sprzed pandemii, a nawet nieznacznie go przekroczył. W 2022 roku został wyceniony na 1,4 mld zł (+11,6% względem poprzedniego roku) - wynika z raportu "Rynek dóbr luksusowych w Polsce" przygotowanego przez firmę KPMG.

Idą zmiany na rynku luksusowych alkoholi, fot. shutterstock

Najszybciej rozwija się segment napojów spirytusowych, w skład którego wchodzą głównie brandy i koniak oraz whiskey.

To co może być pewnym hamulcem w dynamicznym wzroście sprzedaży alkoholi premium, to planowana fala podwyżek akcyzy.

W Europie liderem rynku alkoholi luksusowych pozostaje Wielka Brytania

Rynek luksusowych alkoholi: optymistyczne prognozy

Prognozy na najbliższe pięć lat są optymistyczne, zakładające wzrost do prawie 1,8 mld złotych w 2027 roku. Przez wiele lat rynek luksusowych alkoholi rozwijał się bardzo intensywnie. Na przestrzeni pięciu lat do 2019 roku jego wartość urosła z 816 mln zł do 1,2 mln zł. Najszybciej rozwijał się segment napojów spirytusowych w skład, którego wchodzą głównie brandy i koniak oraz whiskey - wynika z raportu "Rynek dóbr luksusowych w Polsce" przygotowanego przez firme KPMG.

Obecnie segment napojów spirytusowych stanowi prawie 70% rynku, jednak do 2027 roku prognozuje się jego zmniejszenie do 68% na rzecz segmentu szampanów. W dalszych latach przewidywalny jest rozwój całego rynku alkoholi luksusowych jednak już nie tak intensywny jak w ostatnich dwóch popandemicznych latach. Do 2027 r. rynek będzie rósł średnio o 3,3%.

Wartość rynku luksusowych alkoholi w wybranych krajach (wartość łączna, mln euro, 2022 r.). Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych Euromonitor International

Warto zaznaczyć, że wśród napojów spirytusowych whiskey niezmiennie plasuje się na pierwszej pozycji, utrzymując 62% udziału w rynku, ponad trzykrotnie więcej niż znajdujące się na drugiej pozycji wina luksusowe (19%).

Najnowszy trend to alkohole kraftowe

- Na polskim rynku alkoholi od kilku już lat widać istotne zmiany i wyraźnie zarysowane trendy. Kategoria trunków luksusowych poszerza się nieprzerwanie od kilku lat i świetnie poradziła sobie nawet podczas zamknięcia sektora gastronomicznego w czasie pandemii. Wśród polskich konsumentów widać wyraźnie trwały trend, który może już tylko przyśpieszać: premiumizacja. Coraz chętniej sięgamy po alkohole z najwyższej półki. Najnowszy trend to alkohole kraftowe. Prekursorem było piwo, ale spodziewany jest rozwój całej kategorii. To co może być pewnym hamulcem w dynamicznym wzroście sprzedaży alkoholi premium to planowana fala podwyżek akcyzy, ogłoszona jako plan 5-letni. Pierwsza podwyżka, w wysokości 5%, miała miejsce już 2023, zaś kolejne będą ogłaszane każdego roku, aż do 2027. Pytanie jak na wciąż rosnące ceny zareagują konsumenci - mówi Andrzej Bernatek, Partner, Doradztwo Podatkowe, Lider doradztwa dla firm prywatnych w KPMG w Polsce.

Struktura rynku luksusowych alkoholi. Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych Euromonitor International

Wielka Brytania liderem rynku

W Europie liderem rynku alkoholi luksusowych pozostaje Wielka Brytania i nic nie wskazuje na to, żeby jej pozycja miała się zmienić przez kolejne 5 lat. Wartość rynku w tym kraju, utrzymała się na podobnym poziomie co rok wcześniej – 3,2 mld euro i Wielka Brytania pozostaje na pierwszym miejscu wyprzedzając takie państwa jak Francja (2,4 mld euro) czy Niemcy (1,3 mld euro). Polski rynek w stosunku do największego w Europie jest dziesięciokrotnie mniejszy.

