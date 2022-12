Magda Gessler rusza z własną marką wina. Gdzie je kupić?

Współpraca duetu Magdy Gessler oraz znanego na polskim rynku alkoholi, Janusza Palikota, rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku. Wspólnie odwiedzili oni winnicę Bodegas Villarrica Manor, należącą do hiszpańskiej rodziny winiarzy, a także wieloletnich przyjaciół restauratorki.

Unikalny charakter naszych win to efekt ciężkiej pracy i doświadczeń wielu pokoleń, a także umiejętne wykorzystanie darów natury, oddającej nam to, co najlepsze. Wyselekcjonowane przez nas wina są doskonałej jakości, wybierane z należytym im pietyzmem. A wszystko po to, by sprawić konsumentom jak największą przyjemność oraz zaprosić we wspólną podróż po hiszpańskich smakach. Wina „R” powstają z winogron pielęgnowanych w tradycyjnych uprawach, przy użyciu tych samych metod, które wykorzystywali przodkowie obecnych właścicieli: powoli i z szacunkiem do natury. I tak również należy się nimi delektować: bez pośpiechu, ciesząc się towarzystwem bliskich, w trakcie rodzinnych obiadów czy spotkań z przyjaciółmi

- mówi Magda Gessler, restauratorka.