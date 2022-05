Majówka pokrzyżowała plany Januszowi Palikotowi? Przedłuża do 13 maja zapisy na akcje

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A., zarządzana przez Janusza Palikota przedłuża zapisy na akcje w związku z prowadzoną ofertą publiczną Akcji serii K. Zapisy będą przyjmowane do piątku 13 maja br. przez Dom Maklerski BOŚ będący koordynatorem oferty oraz Biuro Maklerskie mBanku wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego.

Autor: AK

Data: 11-05-2022, 16:27

Janusz Palikot przedłuża zapisy na akcje Manufaktury Piwa Wina i Wódki/ fot. mat. prasowe

- Po otrzymaniu wielu próśb od potencjalnych inwestorów, podjęliśmy decyzję o nieznacznym wydłużeniu terminów zapisów na akcje. Dotychczasowy harmonogram oferty objął długi weekend majowy, stąd zadecydowaliśmy o dodaniu trzech dodatkowych dni na umożliwienie zapoznania się potencjalnym inwestorom z naszym modelem biznesowym, planami inwestycyjnymi oraz perspektywami rozwoju Spółki i podjęciu ewentualnej decyzji o zainwestowaniu w naszą Spółkę - powiedział Janusz Palikot, Prezes MPWiW.

Zapisy na akcje Manufaktury Piwa Wódki i Wina oferowane zarówno w Transzy Małych Inwestorów (TMI) i Transzy Dużych Inwestorów (TDI) będą przyjmowane do piątku 13 maja br. W przypadku zapisów składanych osobiście w punkcie obsługi klienta (POK) członka konsorcjum detalicznego będzie to możliwe do godz. 17.00. Jednocześnie w przypadku zapisów składanych elektronicznie decyzję można podjąć do godz. 23.59.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Jak zapisać się na akcje

Zapisy prowadzone są przez Dom Maklerski BOŚ, który jest koordynatorem oferty oraz Biuro Maklerskie mBanku wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego.

Inwestorzy w ramach TMI mogą zapisać się na nie mniej niż 10 akcji oraz maksymalnie łącznie na nie więcej niż 15 000 akcji MPWiW (w jednej firmie inwestycyjnej). Do tego celu powinni zaangażować od 540 zł do 810 tys. zł.

Inwestorzy w ramach TDI mogą zapisywać się na nie mniej niż 15 001 akcji oraz maksymalnie na liczbę Akcji serii K zaoferowanych do objęcia w TDI.

Cena akcji manufaktury Palikota

Na podstawie memorandum informacyjnego Manufaktura Piwa Wódki i Wina oferuje do 203.371 akcji nowej emisji serii K. Cena emisyjna oferowanych papierów została ustalona przez Walne Zgromadzenie na poziomie 54 zł, co oznacza że zakładane wpływy z oferty wyniosą blisko 11 mln zł. Manufaktura Piwa Wódki i Wina zamierza przeznaczyć środki finansowe pozyskane z emisji akcji serii K w całości na kapitał obrotowy.

Przydział oferowanych akcji planowany jest na 18 maja br. Następnie po rejestracji podniesienia kapitałów w KRS, Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie swoich papierów do obrotu na rynku NewConnect. Intencją zarządu spółki jest, aby akcje nowej emisji serii K oraz część Akcji Istniejących zadebiutowały na rynku regulowanym w II lub III kwartale 2022 roku.