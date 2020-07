Małopolskie: Ruszają Dni Otwartych Winnic

Kontrowersyjne postaci w alkoholowym biznesie. Czy własna marka to jedyny sposób na sukces?

Paweł Tokarczyk, prezes Gorczańskiej Organizacji Turystycznej, która jest organizatorem szlaku wina w Małopolsce poinformował PAP, że inicjatywa co roku cieszy się wielkim zainteresowaniem zwiedzających. Także w tym roku krótko po rozpoczęciu zapisów większość miejsc została zarezerwowana.

"Ta edycja Dni Otwartych Winnic będzie inna niż pozostałe. Musimy zastosować się do opracowanych wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dlatego też ograniczyliśmy grupy do jednej na każdą winnicę i maksymalnie 50 osób w grupie. W tym roku na imprezę nie wejdzie też nikt, kto się wcześniej nie zapisał" - wyjaśnił Tokarczyk.

Spotkania odbywać się będą wyłącznie na przestrzeni otwartej z zachowaniem dystansu społecznego. Wszyscy uczestnicy Dni będą musieli złożyć oświadczenia COVID-19 o stanie zdrowia. Badana będzie temperatura u uczestników przed wejściem na każde spotkanie. Każdy z uczestników będzie musiał się wyposażyć w maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki, swój długopis oraz kieliszek do degustacji.

W ramach projektu w tym sezonie odbędzie się pięć spotkań w wybranych małopolskich winnicach. W sobotę 18 lipca enoturyści spotkają się w winnicy Nowizny na pograniczu Pogórza Rożnowskiego i Beskidu Wyspowego, która w 2019 r. przyłączyła się do szlaku. Następnego dnia będą gościć w nieodległej winnicy Chronów, na granicy Krajobrazowego Parku Wiśnicko-Lipnickiego.

W dwa sierpniowe weekendy zaplanowano zwiedzanie winnicy Uroczysko w dolinie Dunajca (8 sierpnia), winnicy Chodorowa na Pogórzu Rożnowskim (9 sierpnia) oraz winnicy Manru w dolinie rzeki Białej (16 sierpnia).

Jak zaznaczył Tokarczyk, wszystkie gospodarstwa znajdują się na wytyczonym siedem lat temu Małopolskim Szlaku Winnym. Jego zdaniem, główną ideą szlaku jest zachęcenie turystów do odkrywania małopolskich winnic, spotkań z ich właścicielami, odkrywania dziedzictwa oraz obcowania z przyrodą regionu.

W ramach projektu zostały zinwentaryzowane winnice w Małopolsce, a następnie połączono je szlakiem. Na początek wytypowano 15 winnic położonych w różnych częściach Małopolski, a z początkiem tego roku na szlaku było już 40 tego typu plantacji. Wszystkie zostały opisane w specjalnym wydawnictwie - autorem opisów jest Wojciech Bosak, projektant wielu winnic, ekspert piszący o winie i wykładowca akademicki.

Małopolski Szlak Winny - wskazał Tokarczyk - to nie tylko winnice, ale i bogata oferta specjalistycznych gospodarstw agroturystycznych, w których serwowane są lokalne produkty.

Według niego gama wyrabianych w Małopolsce win jest szeroka i urozmaicona. Poza klasycznymi winami białymi, czerwonymi i różowymi, wytrawnymi czy półwytrawnymi, w regionie powstają również wina słodkie oraz musujące.

Według danych GOT Małopolska jest obecnie przodującym pod względem liczby winnic regionem w naszym kraju. Do tej pory powstało tam już co najmniej 120 takich plantacji, z których 43 prowadzi zarejestrowaną komercyjną działalność.