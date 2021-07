Mamy wyraźne ożywienie w sprzedaży piw kraftowych w HoReCa (wywiad)

Dobra pogoda i rozluźnienie obostrzeń zdecydowanie służą wzrostowi w segmencie HoReCa. Kolejne osoby potwierdzają, że gdy tylko lockdown został zdjęty, sprzedaż piwa wyraźnie się ożywiła – powiedziała Anna Krzesińska, prezeska Mazowieckiego Oddziału Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.

Anna Krzesińska, prezeska Mazowieckiego Oddziału Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl opowiedziała m.in. o sprzedaży piw kraftowych po lockdownie/ fot. unsplash

Jakub Szymanek, portalspozywczy.pl: Od prawie dwóch miesięcy mamy ponownie w pełni działającą gastronomię. Wróciły również imprezy plenerowe. Jak Twoim zdaniem te czynniki wpłynęły na sprzedaż piwa w tym czasie?

Anna Krzesińska, prezeska MOT PSPD: To pytanie raczej do restauratorów i przedstawicieli browarów, i odpowiedzi zapewne będą różne w zależności od tego, czy mówimy o piwie koncernowym, regionalnym czy rzemieślniczym. Ja mam sporo znajomych wśród piwowarów i przedstawicieli browarów rzemieślniczych, i z naszych rozmów wyłania się dość pozytywny obraz. Dobra pogoda i rozluźnienie obostrzeń zdecydowanie służą wzrostowi w segmencie HoReCa. Kolejne osoby potwierdzają, że gdy tylko lockdown został zdjęty, sprzedaż wyraźnie się ożywiła i piwo w kegach nadrabia kompletny zastój z początku roku. Co więcej, właściciele niektórych lokali narzekają, że jest za mało kegów dostępnych na rynku, a część małych rzemieślniczych browarów z niewielką piwną produkcją wyprzedała wszystkie swoje zapasy.

Od ludzi związanych z piwną branżą wiem też, że niektóre browary rzemieślnicze mają problem, bo gorzej sprzedają się im, wydawałoby się popularne, piwa w puszkach i dotyczy to sprzedaży zarówno w hurcie, detalu jak i online. Jest jeszcze druga strona tej euforii i odżycia po pandemicznej stagnacji - wiele osób obawia się, co będzie po sezonie i w jesieni, jeżeli pojawi się kolejna fala pandemii i w życie wejdą obostrzenia typu, znane nam z poprzedniego lockdownu, zamykanie lokali. Niestety, trudno przewidzieć co będzie się działo, a jak wiemy z ostatnich kilkunastu miesięcy, można spodziewać się wszystkiego.

Po zimnym maju, mieliśmy cieplejszy czerwiec, a teraz mamy gorący lipiec. Czy rzeczywiście, jak już wspomniałaś, dobra pogoda ma aż taki wpływ na większą sprzedaż piwa?

- W branży mówi się, że to pogoda jest najlepszym dyrektorem sprzedaży - stwierdziła kilka lat temu w jednym z wywiadów była dyrektor Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego (ZPPP) Browary Polskie Danuta Gut. Trudno się z tym nie zgodzić. Co ciekawe, dobra pogoda na picie piwa to podobno temperatury oscylujące w okolicach 20-25 stopni. Letnia aura pewnością z sprzyja wyjściom, spotkaniom na świeżym powietrzu ze znajomymi i raczenia się piwnym trunkiem np. w ogródkach piwnych. Latem rośnie sprzedaż nie tylko browarom koncernowym, bo już od dobrych kilku lat nie jesteśmy "skazani" tylko i wyłącznie na koncernowe lagery. Miłośnicy piwa rzemieślniczego i domowego latem szukają raczej piw lżejszych, mniej procentowych. Na szczęście rynek kraftowych piw jest tak szeroki, że jest w czym wybierać.

Jakie piwa kraftowe smakują latem najlepiej?

Letnią porą osobiście polecam sesyjne IPY, czyli lżejsze wersje klasycznego stylu India Pale Ale. Przeważnie mają od 3 do 5 procent alkoholu. Choć lżejsze procentowo, to są aromatyczne i bogate smakowo. Orzeźwiające witbiery (4,5–5,5% alkoholu), czyli tradycyjne, belgijskie pszeniczne piwa z dodatkiem kolendry i innych przypraw są z kolei idealne dla tych, którzy nie lubią chmielowej goryczki.

Godne polecenia latem jest piwo w stylu grodziskim (od 2.5-3% alkoholu). Co ciekawe, to jedyny polski gatunek piwa. Choć nie wszystkim jego łagodny, wędzony posmak przypadnie do gustu, to z pewnością jest to piwo, po które warto sięgnąć i które bardzo dobrze zaspokoi nasze pragnienie w upalne dni. Warto sięgnąć też po orzeźwiające saisony (w wersji do 5% alkoholu).

Co istotne, wszystkie te piwa można kupić w wielu polskich sklepach (zarówno specjalistycznych jak i w marketach), a także uwarzyć samemu, co jako prezes Mazowieckiego Oddziału Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych oczywiście polecam. Warzenie własnych piw to wspaniała przygoda, a picie własnoręcznie uwarzonego piwa, jak i częstowanie nim znajomych (w Polsce nie można sprzedawać domowych piw) to wyjątkowe doznanie i ogromna frajda. No i są jeszcze piwa bezalkoholowe...

Właśnie, coraz bardziej popularne stają się piwa bezalkoholowe. Jak oceniasz ten trend?

Bardzo się cieszę, że rynek piw bezalkoholowych, czy też piw unplugged („bez prądu") się rozrasta. To dobra alternatywa dla tych, którzy nie mogą pić - na przykład dla kierowców oraz dla tych, którzy chcą napić się piwa, bo lubią jego smak, ale nie chcą, aby w ich ciele krążyły procenty. Warto pamiętać, że takie piwo warzone jest w tradycyjny sposób, a podstawowe składniki piwa bezalkoholowego są takie same, jak w przypadku piw z procentami i jest to woda, słód oraz chmiel. W procesie warzenia w określonym momencie fermentacja jest przerywana, co powoduje, że nie wytwarza się alkohol, pozostaje za to smak jak w piwach z "prądem", który zadowoli także piwoszy.

Na szczęście miłośnicy piwa mają w czym wybierać, bo bezalkoholowe są nie tylko lagery, ale także APY, IPY, witbiery, piwa pszeniczne czy stouty. Moim faworytem jest Miłosław Bezalkoholowe IPA, które bez problemu można nabyć w sieci sklepów z zielonym płazem w tle. Cena nie szokuje, za to smak pozytywnie zaskakuje. Piwo bezalkoholowe pomoże nam się nawodnić i ugasić pragnienie, podobnie jak izotonik, bo zawiera makro- i mikroelementy czy witaminy z grupy B. Oczywiście, pijąc piwo zarówno alkoholowe jak i bezalkoholowe należy wykazać umiarkowaniem według zasady co za dużo to niezdrowo.

