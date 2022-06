Manufaktura Piwa Wina i Wódki inwestuje w USA. Czy wódka Palikota oczaruje Amerykę?

Manufaktura Piwa Wina i Wódki intensyfikuje swoje działania na rynku w USA. Po otworzeniu spółki Manufaktura Ameryka, Janusz Palikot przygotowuje się do wizyty w Waszyngtonie, korzystając z zachęty Ambasadora Stanów Zjednoczonych Marka Brzezińskiego do włączenia się do programu SelectUSA.

Autor: oprac. JS

Data: 01-06-2022, 10:55

Manufaktura Piwa Wina i Wódki intensyfikuje swoje działania na rynku w USA. / fot. facebook.com/palikot.alkohol

SelectUSA to program rządowy USA prowadzony przez Departament Handlu USA, który koncentruje się na ułatwianiu tworzenia miejsc pracy w ramach inwestycji biznesowych na terenie Stanów Zjednoczonych. Od momentu powstania SelectUSA, program ułatwił inwestycje o wartości ponad 105 miliardów dolarów, tworząc i/lub utrzymując ponad 138 000 miejsc pracy.

27 maja br. w rezydencji Ambasadora USA w Warszawie odbyło się spotkanie biznesowe z udziałem Susan Wojcicki CEO YouTube jako głównego mówcy. Do udziału w spotkaniu został zaproszony Janusz Palikot.

Miałem okazję spotkać się niedawno z Panem Ambasadorem Markiem Brzezińskim i opowiedziałem mu o naszych planach podbicia USA produktami Manufaktury. Przyjął mój pomysł z entuzjazmem i obiecał pomoc. Pierwszym elementem tej pomocy było zaproszenie na spotkanie z biznesem międzynarodowym w rezydencji Ambasadora, na spotkanie z szefową YouTube Panią Wojcicki. Szefowa YouTube ma polskie korzenie i bardzo inspirujące spojrzenie na rozwój biznesu. YouTube jest jednym z aktywnie używanych przez nas kanałów komunikacji, dlatego byłem bardzo ciekaw jej spojrzenia na przyszłość biznesu. Ameryka jest dla nas ważna, bo sukces w USA jest kluczem do sukcesu na globalnym rynku alkoholi. Mamy unikalne produkty o najwyższej jakości, nowatorsko opakowane, niosące ciekawą opowieść dla konsumentów. Wierzę, że pozwolą nam na realny sukces, przekładający się na wielokrotnie wyższe marże, niż te wypracowywane w Polsce. Choć przecież nasze marże są już dzisiaj na satysfakcjonującym poziomie. Ale Ameryka to dźwignia, z której chcemy i musimy skorzystać, by przejść na globalny poziom. Jesteśmy gotowi do wizyty w Waszyngtonie już w czerwcu - powiedział Janusz Palikot.

Które alkohole Manufaktury Piwa Wina i Wódki będą sprzedawane w USA?

Manufaktura Ameryka przygotowała się do sprzedaży wyselekcjonowanych produktów wytwarzanych w Polsce na zlecenie Manufaktury Piwa Wina i Wódki na terenie Florydy, Kalifornii, Illinois oraz do Nowego Jorku. Amerykańska Spółka pozyskała do współpracy partnerów w zakresie dystrybucji oraz stworzyła własny zespół dedykowany rynkowi amerykańskiemu pod kierownictwem Toty Zoury. Zespół ten jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację kampanii marketingowo-sprzedażowych oraz pozyskanie do współpracy ambasadorów marek na potrzeby kampanii.

Analizy rynkowe oraz ustalenia z dystrybutorami wskazały produkty Manufaktury Piwa Wina i Wódki o największym potencjale w USA. Są to wódki: Popcorn, Wyjebongo i BUH.