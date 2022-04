Manufaktura Piwa Wódki i Wina chce pozyskać blisko 11 mln zł

Manufaktura Piwa Wódki i Wina (MPWiW) rozpoczyna ofertę publiczną i z emisji do 203.371 akcji serii K planuje pozyskać do 10,98 mln zł brutto. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NewConnect.

Autor: PAP Biznes

Data: 20-04-2022, 12:22

Manufaktura Piwa Wódki i Wina chce pozyskać blisko 11 mln zł; fot. PAP/Wojciech Pacewicz

"Intencją zarządu jest, aby akcje oferowane oraz akcje istniejące wprowadzane zadebiutowały na NewConnect w II lub III kwartale 2022 roku" - napisano.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina przedstawia plany

Spółka zamierza przeznaczyć środki finansowe pozyskane z emisji publicznej w całości na zwiększenie kapitału obrotowego. Cena emisyjna wynosi 54 zł za akcję.

"Spółka planuje istotne zwiększenie wolumenu sprzedaży swoich produktów w 2022 roku. Realizacja tych zamierzeń wymaga odpowiedniego zwiększenia kapitału obrotowego, dlatego spółka zamierza przeznaczyć 100 proc. środków pozyskanych z oferty, pomniejszonych o koszty jej przeprowadzenia, na ten cel. Środki zostaną wykorzystane zarówno na zwiększenie wolumenu obrotu aktualnie oferowanych produktów, jak również tych, które emitent planuje wprowadzić do swojej oferty w kolejnych miesiącach bieżącego roku" - napisano.

Kiedy zapisy na akcje Manufaktury Piwa Wódki i Wina?



W dniach 20-25 kwietnia planowany jest road show, a zapisy na akcje prowadzone będą od 26 kwietnia do 10 maja. Przydział akcji planowany jest na 13 maja.



Po przeprowadzeniu oferty akcje oferowane będą stanowić 3,61 proc. podwyższonego kapitału zakładowego spółki, uprawniając tym samym do 3,07 proc. głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.



Koordynatorem oferty publicznej jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina nie wypłaci dywidendy



Jak podano w memorandum, spółka nie zamierza wypłacać dywidendy za lata 2021 i 2022, natomiast zamierza przeznaczać całość wypracowanego zysku za te lata na finansowanie działań rozwojowych i realizację zakładanych celów biznesowych.



"Począwszy od zysku za rok 2023 zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy o wartości do 50 proc. jednostkowego zysku netto spółki za dany rok obrotowy" - dodano.



Grupa Manufaktura Piwa Wódki i Wina zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą wysokogatunkowych wyrobów alkoholowych, obejmujących piwa oraz alkohole wysokoprocentowe, a także piw i innych napojów bezalkoholowych.