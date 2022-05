Manufaktura Piwa Wódki i Wina pozyskała ponad 7,5 mln zł z oferty publicznej

W środę dokonano przydziału blisko 70% akcji serii K w ramach zakończenia oferty publicznej Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A. Pomimo bardzo trudnej sytuacji na rynku kapitałowym, gdy wiele innych ofert zostało zawieszonych, holding zarządzany przez Janusza Palikota został dobrze przyjęty przez inwestorów i zdołał pozyskać ponad 7,5 mln zł w ramach oferty publicznej.

Bardzo dziękujemy za zaufanie okazane nam przez inwestorów. Cieszymy się z liczby złożonych zapisów na oferowane przez naszą Spółkę akcje, co jest szczególnie cenne w tak trudnych warunkach rynkowych z jakimi mieliśmy i mamy obecnie do czynienia. Daje nam to silny impuls do dalszego działania i rozwoju działalności. Zrobimy wszystko, żeby wykazać, że inwestorzy podjęli właściwą decyzję i zachęcić nowych do zainteresowania się naszą Spółką - powiedział Janusz Palikot, prezes MPWiW.

Otoczenie rynkowe w ostatnich tygodniach było bardzo wymagające. Nie wszystkie spółki planujące debiut giełdowy sprostały wygórowanym oczekiwaniom inwestorów i kilka ofert publicznych nie doszło do skutku. Dlatego uplasowanie przez MPWiW przeważającej części oferty jest obiektywnie dużym sukcesem osiągniętym w niesprzyjających okolicznościach. - podkreślił Andrzej Knigawka, partner w firmie 3K Advisors.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl