Marek Jakubiak chce odkupić Browar w Cieszynie od Grupy Żywiec, ale bez Braniewa. Czeka na odpowiedź

- Nawiązałem kontakt z przedstawicielem Grupy Żywiec w celu przekazania informacji o woli zakupu spółki Browar Zamkowy w Cieszynie. Teraz wszystko w rękach Grupy Żywiec - poinformował polityk na swoim koncie na Twitterze.

- Jestem zainteresowany przejęciem tylko Browaru w Cieszynie, bo Browar Braniewo jest dla mnie za duży i nie udźwignąłbym tego finansowo, zaś Browar w Cieszynie jest podobny wielkościowo do moich browarów - mówi zaś serwisowi portalspozywczy.pl Marek Jakubiak, który jest też właścicielem Browarów Regionalnych Jakubiak.

- Jestem gotowy na odkupienie Browaru w Cieszynie, ale na razie czekam na odpowiedź od Grupy Żywiec, gdzie dziś będą dyskutować w tej sprawie. Dwukrotnie kontaktowałem się z Grupą Żywiec, a mój przedstawiciel wysłał dwukrotnie maila w tej sprawie. Grupa Żywiec wydaje się być jednak zaskoczona moją propozycją, bo nie otrzymałem na razie żadnej ceny Browaru. Jednak poproszono mnie, żebym poczekał na odpowiedź - mówi też serwisowi portalspozywczy.pl Marek Jakubiak.

Grupa Żywiec informowała kilka dni temu, że planuje zamknąć lub sprzedać do końca pierwszego kwartału 2021 roku Browar Zamkowy w Cieszynie. Podobny los czeka Browar w Braniewie, a Grupa informowała też, że prowadzi już rozmowy w sprawie sprzedaży.

Wcześniej w sieci pojawiły się też spekulacje, że odkupieniem Browaru w Cieszynie może być zainteresowany także Janusz Palikot, który opublikował na instagramie swoje zdjęcie na tle tego historycznego browaru w Cieszynie. - Niestety w temacie zadanych przez Panią pytań nie udzielamy żadnych informacji – odpowiedział nam Przemysław Bobrowicz, dyrektor do spraw marketingu Browaru Tenczynek, który należy do Janusza Palikota.

Grupa Żywiec podkreśla zaś, że jest to trudny moment w jej działalności. Magdalena Brzezińska, dyrektor do spraw korporacyjnych Grupy Żywiec mówiła wcześniej serwisowi portalspozywczy.pl, że z zamknięcie browaru w Braniewie czy Cieszynie to krok ostateczny, jeśli nie udałoby się sprzedać browaru do końca pierwszego kwartału następnego roku. - Prowadzimy już rozmowy w kierunku sprzedaży, ale na ten moment nie możemy podać więcej szczegółów - mówiła serwisowi portalspozywczy.pl.