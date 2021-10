Marek Kondrat: Europa docenia polskie wino

Polska będzie uczyć się, jak uzależnić swoje miejsce jako nowy świat winiarski i będzie odczuwać swoje sukcesy jako beniaminek na tym rynku – powiedział serwisowi portalspozywczy.pl Marek Kondrat.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 21-10-2021, 14:29

Marek Kondrat w rozmowie z nami ocenił m.in. polskich i światowych producentów wina. / fot. materiały prasowe

Podróżując winnym szlakiem, jakie kraje i winnice odwiedził Pan ostatnio?

Ostatnią podróż odbyłem do winnicy Quatro Kilos na Majorce, którą odkryłem podczas pandemii i mojego pobytu w Hiszpanii. Sprowadzałem wina przez internet i znalazłem kilka tytułów z tej winnicy. Bardzo mnie one zaskoczyły i zdziwiły niską zawartością alkoholu, więc postanowiłem je sprowadzić do siebie. Uruchomiłem pocztę z naszą drużyną, która zajmuje się importem do sklepów, a będąc na miejscu, w Hiszpanii, postanowiłem zrealizować film z winnicy. Producent pokazał mi całą winnicę i pozwolił zrozumieć, na czym polega biodynamiczna uprawa i produkcja tego wina. Bardzo mi się to spodobało i te wina wprowadziliśmy do naszej sprzedaży praktycznie po roku od pierwszej degustacji.

Opowiadam o nich z wielką satysfakcją, bo one będą stanowić większą część naszych obecnych zainteresowań – mówię tutaj o naturalności, bo biodynamika to jest krótko mówiąc, uprawa wina w sposób naturalny z bardzo małą i niedominującą rolą człowieka. To ma swój sens. Inne rośliny, owady, wszystko to jest środowiskiem, które towarzyszy produkcji i specyfice wina, oddając w pełni klimat Majorki, który kojarzy się nam z turystyką. A jest to niesłychanie kulturowa wyspa, ciepła, z bardzo wysublimowanymi szczepami winnymi, które rosną tylko tam i oddają jej charakter. Bukiet i smak tego miejsca. To jest ostatni mój zakup, doświadczony osobistą podróżą do winnicy.

Poza winami ze świata w ofercie Pana sklepów są winna z polskich winnic. Jak ocenia Pan polskie winna na tle innych krajów?

W doborze win do naszych sklepów jesteśmy skoncentrowani na idealnej relacji jakości do ceny. Rozszerzamy nasz stan posiadania o nowe kraje i miejsca. Polska jest reprezentowana przez trzech dostawców. Natomiast, jeśli chodzi o polskie wina, to jest dopiero początek drogi i polscy producenci zdają sobie z tego sprawę. Zmiany klimatyczne spędzają sen z oka niemal wszystkim, a Polska w tym przypadku nie ma najgorzej. U nas ten klimat jest umiarkowany, ale zmiana na cieplejszy, czy bardziej słoneczny nie będzie tak dotkliwa jak dla krajów południowych.

Polska będzie uczyć się, jak uzależnić swoje miejsce jako nowy świat winiarski i będzie odczuwać swoje sukcesy jako beniaminek na tym rynku. Właściwie to już odczuwa pewne sukcesy, bo nasi dostawcy są zauważani, doceniani i nagradzani w Europie. Cieszymy się, że mamy taką reprezentację i w końcu jesteśmy w winiarskiej rodzinie świata, bo wino jest kulturą, cywilizacją, a nie tylko procentami zauważalnymi przez władzę, która widzi w tym wyłącznie alkohol i nic więcej.

