Marek Kondrat: należymy do światowej winiarskiej rodziny

Import kilkudziesięciu milionów butelek wina do kraju dużego jakim jest Polska, to jest strasznie mało – powiedział serwisowi portalspozywczy.pl Marek Kondrat.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 09-10-2021, 16:01

Marek Kondrat w rozmowie z nami ocenił m.in. podejście Polaków do wina. / fot. materiały prasowe

Jakub Szymanek: Jaka idea przyświeca działalności sklepów Kondrat Wina Wybrane?

Marek Kondrat: Naszą ideą jest sprowadzanie wina od małych, rodzinnych przedsiębiorców. Nie jest to 100 procent naszego importu, ale w głównej mierze skupiamy się właśnie na nich i na historii ich winnic. W ten sposób chcemy naszym klientom przedstawić cały świat wina, jego urodę, trwałość i powtarzalność. Dla nas ta historia jest równie ważna jak zawartość butelki. Nasza kolekcja przedstawia sporą część świata. Warto też dodać, że Polska od 2006 r. jest postrzegana jako kraj winiarski. Na półkach naszych sklepów również znajdziemy wina od polskich producentów. Natomiast przed polskimi producentami wina jest długa droga, bo reprezentacja ze świata to kilkusetletnia historia trwałości i powtarzalności.

Polskie winiarstwo

Na jakim etapie tej drogi Polska znajduje się obecnie?

Jesteśmy na początku drogi. Mamy kilkuset winiarzy uprawiających wino na małych areałach. To powoduje wysokie koszty produkcji, a co za tym idzie także wysokie ceny. W większości nasze wina są mieszankami i hybrydami stworzonymi do surowszego klimatu. To nie ułatwia konkurencyjności. Cieszy jednak fakt, że należymy do rodziny winiarskiej świata i że początek jest zadowalający.

Spożycie wina w Polsce

Jakie według Pana jest podejście Polaków do wina? Czy ono zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat?

Zmienia się na plus, ale powoli i stopniowo. Polacy ciągle piją śladowe ilości wina. Import kilkudziesięciu milionów butelek wina do kraju dużego jakim jest Polska, to jest strasznie mało. Większość zakupów wina Polacy dokonują w sieciach handlowych. Nie mam nic przeciwko takiemu zaczynaniu przygody z winem, bo nasz sklep jest niszą, ale wyspecjalizowaną. Tutaj trafia klient, który już miał kontakt z winami z sieci i robi konfrontację z czymś, co jest wysublimowane, zawiera opowieść i zasób wiedzy, i to jest kolejny krok na jego drodze. My nie spieszmy się i uczymy klienta, żeby w tej dziedzinie życia również nie spieszył się i spokojnie odkrywał dobre wina.

