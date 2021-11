Prezes Stock Polska: Propozycja podwyżki akcyzy jest drastyczna

Marek Sypek, prezes zarządu Stock Polska, w rozmowie z nami ocenił rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który przewiduje m.in. podwyższenie akcyzy na alkohol o 10 proc. w 2022 r.

15-11-2021

Marek Sypek, prezes zarządu Stock Polska, w rozmowie z nami opowiedział o strategii Stock Polska na 2022 rok. / fot. PTWP

Marek Sypek, prezes zarządu Stock Polska, w rozmowie z nami ocenił mijający rok dla spółki Stock Polska.

– Mimo że był to bardzo trudny rok na pewno dla naszych pracowników i pewnie dla wszystkich naszych konsumentów oceniam go pozytywnie, ponieważ udało nam się dwucyfrowo zwiększyć sprzedaż na rynku polskim, co nas cieszy, i udało się wzmocnić pozycję kluczowych dla nas brandów szczególnie w alkoholach smakowych jak: Żołądkowa Gorzka, Lubelska czy Saska. Ale również bardzo ładnie zwiększyć nasze udziały w wódkach czystych, czyli Stock Prestige i Czysta de Luxe. Jest to dla nas, jako dla firmy, dobry rok, pomimo spodku kategorii alkoholi na rynku polskim, spadku konsumpcji wolumetrycznej – ocenił Marek Sypek.

Jak podwyżka akcyzy przełoży się na działalność branży i wpłynie na konsumnetów?

Prezes Stock Polska odniósł się również do planowych podwyżek akcyzy przez rząd polski dla branży alkoholowej.

– Propozycja bezsprzecznie, którą mieliśmy chwilę temu w Sejmie dotycząca podwyżki akcyzy nie tylko na ten rok, ale i następne kilka lat, jest podwyżką bardzo drastyczną. Rozmawiamy z kluczowymi osobami z poszczególnych Ministerstw, zarówno z Ministerstwa Zdrowia jaki i Finansów, próbując ich przekonać do swoich racji i pomysłów. Bo z jednej strony chcielibyśmy pomimo tego, że jesteśmy producentem alkoholu, żeby ten alkohol był spożywany w sposób odpowiedzialny i wiele programów, które sponsorujemy temu właśnie służy i chcielibyśmy również, żeby legislacja temu służyła. A jednak jak spojrzymy na propozycję rządu, to zwiększenie o 10 proc. akcyzy dla wszystkim powoduje tylko jeszcze większe, można powiedzieć, wzmocnienie dysproporcji akcyzy płaconej przez piwo versus innych producentów, co spowoduje, że te człowiek, który ma problemy z konsumpcją alkoholu, będzie w stanie wyszukać ten najtańszy alkohol na rynku, a tym obecnie jest piwo, które za 2 zł. można kupić w jednym czy drugim dyskoncie, a ono ma 6 proc. zawartości alkoholu – powiedział.

Stock stawia na alkohole premium

– Chcielibyśmy, aby ta akcyza z jednej strony była w sposób prozdrowotny dostosowana po wielu latach preferencji dla tej jednej kategorii, a z drugiej strony, żeby zwiększała przychody skarbu państwa i docelowo zmniejszała konsumpcję alkoholi, szczególnie tych tanich, bo zależy nam na tym, żeby konsument w Polsce konsumował coraz lepszej jakości alkohole. Co za tym idzie alkohole również droższe, ale nie droższe tylko poprzez akcyzę, ale poprzez koszt ich wytworzenia, wygląd i opakowanie. Do tego typu postulatów chcemy przekonać rządzących – podsumował Marek Sypek.

