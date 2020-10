Marie Brizard Wine and Spirits sprzedaje spółkę Moncigale francuskiej firmie winiarskiej

- W obliczu spadku spożycia wina i aromatyzowanych napojów na bazie wina (BABV) we Francji, spółka Moncigale od kilku lat odnotowuje spadki sprzedaży (-15 proc. w 2019 roku do 72,2 mln euro) i generuje ujemną EBITDA. Ponieważ działalność główna Moncigale zarówno marki własne jak i marki korporacyjne win i napojów na bazie wina, pozycja MBWS oparta głównie na produktach spirytusowych nie pozwala jej na stworzenie synergii niezbędnych do rozwoju Moncigale w ramach grupy – informuje MBWS.

MBWS podkreśla, że na podstawie tej obserwacji oraz w ramach strategicznego planu przeglądu swoich działań pod kątem ich zdolności do generowania długoterminowej wartości, zdecydowało się rozpocząć rygorystyczny proces przeglądu, aby zapewnić Moncigale najlepszy potencjalny wynik dla wszystkich interesariuszy, zaś Boisset był oczywistym wyborem, ponieważ jest jednym z wiodących francuskich operatorów w sektorze winiarskim z kilkoma zakładami we Francji i firmą zależną w Kalifornii (USA).

Integracja Moncigale pozwoli im znaleźć synergie handlowe i operacyjne.

- Jestem przekonany, że przy wsparciu posiadanego know-how i mocy winiarni prowadzonych przez rodzinę Boisset, że Moncigale będzie w stanie powrócić na ścieżkę wzrostu, na jaką zasługuje. Umowa ta pozwoli firmie Moncigale zabezpieczyć swoją przyszłość, oferując nowe perspektywy swoim pracownikom – mówi Andrew Highcock, szef Marie Brizard Wine & Spirits.

- Po trwającym obecnie procesie sprzedaży działalności w Polsce, Marie Brizard wkracza dziś w nową fazę, która będzie stanowić znaczący krok naprzód w ukończeniu strategicznego planu transformacji z naciskiem na jej podstawowe i dochodowe działania – dodaje.

- Bardzo się cieszymy, że możemy powitać ten piękny dom specjalizujący się w winach różowych i powitać w naszej rodzinie utalentowany zespół. Dzięki impetowi nowej dynamiki handlowej i wdrażaniu synergii operacyjnych, Moncigale będzie mogło wejść na nową ścieżkę trwałego rozwoju i uczestniczyć w sukcesie naszej firmy. Bardzo dobrze znamy Dolinę Rodanu i Langwedocję, ponieważ wszyscy się tam znajdujemy, a Prowansja będzie dla nas nowym doskonałym terytorium do rozwoju – mówi Jean-Charles Boisset, prezes Grands Vins JC Boisset.