Marie Brizard Wine&Spirits: przychody w Polsce w I półr. 2020 spadły niemal o połowę

- W pierwszej połowie roku koncentrowaliśmy się na ochronie naszych pracowników i partnerów, których zdrowie i bezpieczeństwo są priorytetem. Zgodnie z oczekiwaniami, skutki pandemii Covid-19 pogorszyły w drugim kwartale nasz biznses głównych marek. Bezprecedensowy poziom sprzedaży hurtowej znacząco przyczynił się do złagodzenia tego spadku – mówi Andrew Highcock, prezes Marie Brizard Wine & Spirits.

- Zdecydowanie realizujemy nasz plan strategiczny mający na celu przywrócenie rentowności Grupy na stabilnych podstawach. Ogłoszony niedawno plan sprzedaży naszej działalności w Polsce jest w pełni zgodny z tym planem, a jednocześnie nada jej nowy impuls. Makroekonomiczne skutki utrzymującej się niepewności co do globalnej sytuacji zdrowotnej zmuszają nas do zachowania ostrożności co do naszych perspektyw i prognoz biznesowych, niemniej jednak jesteśmy przekonani o trafności naszych strategicznych wyborów – dodaje.

W 2019 roku raportowane przychody ze sprzedaży grupy Marie Brizard Wine & Spirits spadły do 365 mln euro z 389 mln euro w 2018 roku, raportowana strata EBITDA zmniejszyła się do 17,3 mln euro z 28 mln euro, zaś raportowana strata netto wyniosła 66,5 mln euro wobec 61,9 mln euro w 2018 r. Przy okazji publikacji wyników grupa wskazywała wtedy m.in. na utrzymujące się trudności w Polsce (klaster Europy Środkowo-Wschodniej) na wciąż bardzo konkurencyjnym rynku.

- Udział polskiego biznesu w wynikach finansowych Grupy MBWS jest negatywny. W 2019 roku biznes wygenerował stratę EBITDA na poziomie 9,3 mln euro i w ostatnich latach znacznie utrudniał powrót Grupy do rentowności – informowała MBWS.

Grupa kapitałowa, w której skład wchodzi spółka Marie Brizard Wine & Spirits Polska Sp. z.o.o. obejmuje grupę spółek kontrolowanych przez osobę prawną, tj. spółkę Marie Brizard Wine & Spirits S.A. z siedzibą w Paryżu, Francja. Grupa kapitałowa prowadzi działalność w zakresie produkcji oraz dystrybucji produktów alkoholowych.

Marie Brizard Wine & Spirits to producent i dystrybutor win i alkoholi mocnych z siedzibą w Europie i Stanach Zjednoczonych. W portfolio marek Grupy znajdują się takie wiodące marki w swoich segmentach rynku jak: William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie Brizard i Cognac Gautier.