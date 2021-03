Marka Amundsen sprzedaje w sklepach wódkę z gadżetem

W ramach aktywacji konsumenckiej, już teraz w sklepach dostępne są promocyjne butelki Amundsena z on-packiem w postaci tematycznego breloka do kluczy. Gadżet ma formę karabińczyka z latarką LED i jest dołączony do produktów w wariancie 700 ml. AMU-LED – bo tak został nazwany – ma wskazywać drogę w codziennym odkrywaniu i przypominać, że warto zwracać uwagę na drobne rzeczy, które mogą poszerzać horyzonty i motywować do działania.

- Marka Amundsen od początku swojego istnienia inspiruje do odkrywania więcej, do przekraczania własnych granic. Poprzez naszą tegoroczną akcję chcemy pokazać konsumentom, że to czy są początkującymi, czy doświadczonymi podróżnikami, czy po prostu pasjonatami i „zajawkowiczami” w jakiejś dziedzinie nie ma tak naprawdę znaczenia. Każdego dnia mogą odkrywać coś nowego, inspirować nie tylko siebie, ale też innych. Wystarczy postawa pełna otwartości. W każdej tej sytuacji przyda się coś, co wskaże drogę i kierunek, jak nasz AMU-LED – gadżet odkrywcy – mówi Katarzyna Berek, Brand Manager marki Amundsen w Stock Polska.

Amundsen Vodka z gadżetem odkrywcy – AMU-LEDem jest dostępna w wybranych sklepach od początku marca. Akcja wspierana jest w kanałach digitalowych marki oraz przez działania PR. Przewidziane zostały również działania z influencerami.