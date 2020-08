Marka Ballantine’s wprowadza na polski rynek nowy wariant szkockiego trunku

- Jako leader rynku whisky w Polsce nie spoczywamy na laurach. Postanowiliśmy jako pierwsi na świecie wprowadzić produkt wyjątkowy, 7 letni… bo siedem to dla wielu z Nas liczba szczęśliwa ale również wyjątkowa- jak i nowy produkt w Naszym portfolio. Smakowo to nowość, która z pewnością przypadnie do gustu wielbicielom szkockiej whisky i amerykańskiej whiskey - słodycz oraz delikatność tam wyczuwalna jest naprawdę imponująca. W tym segmencie to absolutny unikat - mówi Marcin Zalewski, Senior Brand Manager Ballantine’s Polska.

Swój smak zawdzięcza połączeniu klasycznej whisky Ballantine’s ze słodkością wanilii, karmelu i toffi.

Smak Ballantine’s 7 to połączenie wyrazistej szkockiej whisky z aromatem słodyczy burbonu. Powstaje on podczas siedmioletniego procesu starzenia, w czasie którego wydobywa się charakterystyczny bogaty smak miodu oraz soczystych czerwonych jabłek, pochodzących z regionu Speyside. Następnie przez sześć miesięcy dojrzewa w beczkach po burbonie, co dodaje mu wyjątkowego aromatu – mieszanki nut delikatnej dymności, wanilii oraz karmelu. Tym sposobem Ballantine’s połączył bogactwa dwóch kultur tworzenia tego trunku: szkockiej i amerykańskiej.

Nowa whisky doskonale wpisuje się w historię marki Ballantine's, której założyciel George Ballantine już w 1872 roku wyprodukował pierwszą siedmioletnią whisky, mimo, że w tamtych czasach nie było to popularne. Marka postanowiła odtworzyć tę wersję, oferując swoim amatorom klasyczne cechy whisky Ballantine’s, wzbogacone o nowe smaki i aromaty.



Ballantine’s jest wyborem nr.1 w Europie i na drugim miejscu na świecie jeśli chodzi o szkocką whisky, sprzedając ponad 70 milionów butelek rocznie na całym świecie. Ballantine's zdobył w ciągu ostatnich 10 lat ponad 130 trofeów i medali na międzynarodowych konkursach za wyjątkową jakość, dzięki wyjątkowemu bogactwa charakteru i doskonałej równowadze. Asortyment marki, od Ballantine's Finest po ekskluzywną 40-letnią whisky, jest najobszerniejszy w świecie szkockiej whisky i jest utrzymywany przez Master Blendera - Sandy Hyslop, który kontynuuje tradycję marki o Master Blender’ach, która sięga 1827 roku.