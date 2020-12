Marka Bosman podsumowuje program grantowy w Szczecinie

„Bosman dla Regionu” to konkurs grantowy, którego celem jest wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych, ekologicznych i infrastrukturalnych, przyczyniających się do podnoszenia komfortu życia mieszkańców regionu oraz stymulujących integrację lokalnej społeczności.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, nadesłano blisko 700 wniosków o grant, zgłosiły się organizacje z 209 miast i wsi, które wnioskowały łącznie o 24 mln zł. Spośród nich wyłoniono 22 beneficjentów, którym przyznano granty o łącznej wartości 551 160, 00 zł.

- Jesteśmy zaskoczeni, ale także zbudowani tak ogromnym zainteresowaniem naszym konkursem. Z jednej strony to znak, że potrzeby lokalnych społeczności są bardzo duże i cieszy nas, że w jakiejś części możemy na nie odpowiadać. Z drugiej, co jest bardzo pozytywne, że te społeczności potrafią się zorganizować i wziąć sprawy w swoje ręce. Zaangażowanie wszystkich, którzy brali udział w realizacji nagrodzonych projektów jest godne podziwu. A rezultaty mówią same za siebie – mówi Anastazja Jarcewa, menedżer marki Bosman.

Nagrodzone zostały projekty, które dotyczą wielu obszarów życia. Dzięki nim udało się m.in. wysprzątać tereny zielone i aż 36 km linii brzegowej rzek, przeszkolić strażaków, zmapować i zlikwidować nielegalne łowiska oraz wyłowić 1,5 km sieci kłusowników, zorganizować zwiedzanie Kołobrzegu dla osób niewidomych oraz ułatwić osobom niepełnosprawnym udział w meczach Pogoni Szczecin, stworzyć mozaiki w przestrzeni miejskiej Szczecina, wspomóc zwierzęta ze schroniska, zapewniając pomoc weterynaryjną i zbierając 10 tys. puszek i 800 kg karmy.

Nie zabrakło też tak dużych przedsięwzięć jak zakup łodzi ratunkowej dla OSP.

- Chcieliśmy, by nasze projekty przyniosły jak najwięcej pozytywnych zmian dla mieszkańców naszego regionu i to założenie zostało zrealizowane w stu procentach. Jesteśmy dumni, że organizacje tak doskonale wykorzystały granty przyznane w ramach programu „Bosman dla Regionu”. Jesteśmy też świadomi zobowiązania, jakie mamy wobec regionu i jego mieszkańców, dlatego już teraz możemy zaprosić do udziału w 2. edycji programu, która ruszy w przyszłym roku – mówi Piotr Zając, dyrektor Browaru Bosman.

Carlsberg Polska jest jednym z trzech największych graczy na rynku piwa w Polsce.