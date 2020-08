Marka Bosman promuje lokalne inicjatywy społeczne na swoich opakowaniach

Z końcem lipca na półki sklepowe trafi piwo Bosman w opakowaniach, na których wyeksponowane będą zwycięskie projekty. Znajdą się wśród nich takie inicjatywy jak zakup łodzi ratowniczej dla OSP Nowe Worowo, sprzątanie Puszczy Bukowej w Szczecinie, wsparcie Polskiego Związku Niewidomych

w Kołobrzegu, stworzenie ekologicznej strefy wypoczynku w Drawnie czy pomoc niepełnosprawnym kibicom Pogoni Szczecin. W sumie na butelkach piwa Bosman znajdzie się 18 projektów, zaś na puszkach 12.

Bosman wspólnie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami użyteczności publicznej z województwa zachodniopomorskiego realizuje szereg pożytecznych dla regionu projektów. Sprzątamy rzeki i jeziora, wspieramy schroniska dla zwierząt, kupujemy wyposażenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych czy też pomagamy osobom niepełnosprawnym. Jest w naszym regionie ogromna energia społeczna do czynienia dobrych rzeczy i chcemy dołożyć swoją cegiełkę. Na opakowaniach można znaleźć większość inicjatyw, w które się angażujemy - mówi Paweł Michalik, menedżer marki Bosman w Carlsberg Polska.

Opakowania zaprojektowała agencja Dragon Rouge. W ramach akcji promocyjnej w sierpniu w sklepach pojawią się także materiały POS zaprojektowane przez agencję Edda. Prowadzone są również działania digital, za które odpowiada agencja Eneia.

Bosman dla Regionu

Program „Bosman dla regionu” realizowany jest od lutego 2020 r. Jego celem jest wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych, ekologicznych i infrastrukturalnych, które przyczyniają się do podniesienia jakości życia mieszkańców regionu oraz stymulują integrację lokalnej społeczności. Do programu nadesłano kilkaset wniosków o grant. Zgłosiły się organizacje z 209 miast i wsi, które wnioskowały łącznie o 24 mln zł. Ostatecznie przyznano 22 granty, na które marka Bosman przeznaczyła ponad 550 000 zł. Projekty będą realizowane do końca roku.

Pełna lista projektów, które zostaną wyeksponowane na opakowaniach piwa Bosman:

- Sprzątanie Puszczy Bukowej w Szczecinie,

- Wsparcie Polskiego Związku Niewidomych w Kołobrzegu,

- Stworzenie ekologicznej strefy wypoczynku w Drawnie,

- Ochrona jezior ze Strażą Rybacką w powiecie drawskim,

- Stworzenie koszy do charytatywnej zbiórki nakrętek,