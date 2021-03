Marka Desperados wprowadza nowy wariant smakowy

Rozbudowując portfolio o kolejne warianty, Desperados kieruje ofertę do szerokiej grupy dorosłych konsumentów. Tegoroczna nowość to drugi wariant niskoalkoholowy (obok Desperadosa Lime 3%), który pozwala marce sięgać do okazji w innych niż dotąd porach.

- Desperados Strawberry Margarita 3% został stworzony specjalnie dla konsumentów w Polsce. W badaniach poprzedzających wprowadzenie go na rynek, zdecydowana większość respondentów uznała ten wariant za atrakcyjny i pasujący do marki. Wierzymy, że nasza nowość przypadnie do gustu dotychczasowym odbiorcom Desperadosa, ale także przyniesie marce wiele nowych fanek i fanów - mówi Anna Owczarska, Senior Brand Manager Desperadosa w Grupie Żywiec.

Desperados wszedł do sprzedaży pod koniec lutego i dostępny jest w całej Polsce. Znaleźć go można na półce piw smakowych w butelkach 400 ml, puszce 500 ml oraz opakowaniach zbiorczych: 3 x butelka 400 ml i 4 x puszka 500 ml.

Wprowadzeniu nowości towarzyszyć będzie kampania w digitalu i social mediach, a także materiały promocyjne w punktach sprzedaży. Desperados w komunikacji niezmiennie wychodzi poza schemat i tym razem oddaje projektowanie swoich reklam młodym artystom z całego świata. Jedną z kreacji dla nowości przygotował plakacista, ilustrator i grafik, 36 letni Krzysztof Kuki Iwański. Artysta jest autorem m.in. plakatów do spektakli teatralnym, koncertów i festiwali muzycznych.

Za działania ATL odpowiedzialna jest agencja LVOV. Komunikację digital i w social mediach dla marki Desperados prowadzi agencja VMLY&R. Wsparcie PR zapewnia Big Names. Media zaplanował i zakupił dom mediowy Starcom.