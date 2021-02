Marka Jagermeister z pierwszą w historii kolekcją odzieży streetwear'owej

CEDC wprowadza do sprzedaży nowe warianty Rajskiej Cytrusówki

Kolekcja Jägermeistera skierowana jest do społeczności streetwear'owej na całym świecie. W zakresie produkcji Jägermeister stawia na wysoką jakość materiałów: tkaniny wykonane są w 100% z bawełny organicznej, certyfikowanej zgodnie z Organic Cotton Standard (OCS), a każda sztuka produkowana jest w Unii Europejskiej. Ponadto, koszulka kamuflażowa dopełnia kolekcję BEST NIGHTS kryjąc w sobie specjalną funkcję. Tworzy ona interaktywne doświadczenie - dzięki zastosowaniu filtra Instagram AR, użytkownicy mogą odkryć elementy ukryte w jej nadruku.

Kolekcja BEST NIGHTS łączy w sobie charakter marki Jägermeister, uliczny styl i nawiązanie do miejskiego życia nocnego. 11 ekskluzywnych elementów kolekcji zawiera współrzędne geograficzne głównej siedziby Jägermeistera w niemieckim Wolfenbüttel, jako unikalny i niepowtarzalny symbol marki. W nową kampanię marki zaangażowany jest Bloody Osiris – nowojorska ikona stylu.

- Jestem zaszczycony, że mogę być częścią międzynarodowej kampanii BEST NIGHTS. Jako osoba myśląca nieszablonowo naprawdę doceniam odwagę, że Jägermeister wychodzi poza swoją strefę komfortu i tworzy coś nowego. W ramach kampanii miałem kontrolę twórczą nad tym, aby pozostać autentycznym i wiernym swojemu stylowi, a kolekcja Jägermeistera jest napędzana przez te same przekonania – mówi Bloody Osiris.

Każdy z elementów kolekcji ma podkreślać emocje związane z nocnymi przygodami przeżywanymi razem z przyjaciółmi. Nawet jeśli te noce wyglądają teraz inaczej z powodu globalnej pandemii, Jägermeister stara się szerzyć optymizm, dając do zrozumienia, że wkrótce znów będziemy mogli cieszyć się nimi razem. Dodatkowo za każde złożone zamówienie Jägermeister przekaże jedno euro międzynarodowej platformie kulturalnej i livestreamingowej United We Stream, która jest zaangażowana we wspieranie kultury klubowej w trudnych czasach tego światowego kryzysu.

Kampania BEST NIGHTS jest wspierana przez międzynarodowe środowiska związane z modą streetwearową. Wśród nich są: modelka i projektantka Lisa Anckarman (Szwecja), raper i fan mody Dalibor Stofan aka DALYB (Słowacja), bloger i entuzjasta sneakersów Christopher Blumenthal (Niemcy) oraz "prawdopodobnie najstarszy influencer streetwear'owy na ziemi" Alojz Abram aka Gramps (Niemcy).

Ze względu na obecną pandemię, międzynarodowi influencerzy są nie tylko modelami promującymi kampanię, ale również odpowiadają za produkcje własnych sesji zdjęciowych. Bohaterowie kampanii w kanałach social media, zaprezentują swój unikalny styl przy wykorzystaniu kolekcji BEST NIGHTS.

Ściśle limitowana kolekcja jest dostępna od 31 stycznia 2021 r. wyłącznie na stronie bestnights.com

Kolekcja BEST NIGHTS i związana z nią kampania zostały opracowane i zrealizowane we współpracy z niemiecką agencją la red Berlin.