Marka Kasztelan podsumowuje efekty programu prośrodowiskowego

Celem prośrodowiskowej inicjatywy jest zwiększenie świadomości ekologicznej Polaków nt. odpowiedzialnego gospodarowania wodą. Pierwsza edycja została właśnie zakończona.

- Program „Pieczą Otaczamy” wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg „Together Towards ZERO”, której jednym z czterech kluczowych celów jest ZERO marnowania wody. Poprzez program, chcemy zwrócić uwagę, że należy świadomie dbać o wodę, bo jej zasoby są ograniczone. Cieszymy się, że program spotkał się z dużym zainteresowaniem. Tylko wspólnym wysiłkiem możemy poprawić stan środowiska(…)Chcemy uświadamiać, jak wiele w kwestii ochrony natury zależy od postaw i wyborów każdego z na – mówi Beata Ptaszyńska–Jedynak, dyrektor ds. korporacyjnych w Carlsberg Polska.

W programie „Pieczą Otaczamy”, marka Kasztelan skupiła działania na rodzimym Sierpcu. Aby promować ekologiczne zachowania, zorganizowano konkurs „Deszczówkę Waść Łap”, w ramach którego mieszkańcy miasta i powiatu mogli wygrać stągwie, czyli zbiorniki do magazynowania deszczówki. Mieszkańcy zgłosili ponad 170 kreatywnych odpowiedzi. Do autorów 30 najlepszych trafiły stylowe nagrody z logo programu. Marka, chcąc promować postawy ekologiczne wśród całej społeczności Sierpca, przekazała również kilkanaście stągwi do podłączenia przy budynkach użyteczności publicznej.

Rodzinne miasto Kasztelana wzbogaciło się nie tylko o kilkadziesiąt stągwi, ale i funkcjonalną i estetyczną zieloną inwestycję. W centrum miasta, przy zabytkowym Ratuszu, powstał ogród deszczowy, który stworzyła Fundacja alter eko. Ogród to przykład małej retencji, czyli rozwiązania pozwalającego skutecznie gospodarować wodą opadową i przeciwdziałać skutkom suszy. Tego, że ogród deszczowy to dobre rozwiązanie dla Sierpca, dowiodła ekspertyza wykonana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ogród powstał z wykorzystaniem specjalnie dobranych roślin hydrofilnych. Wyróżniają się one odpornością na okresowe zalewanie i przesuszanie, a także tym, że ich korzenie lub kłącza zatrzymują obecne w wodzie zanieczyszczenia. Woda opadowa zasilająca ogród doprowadzana jest do niego dzięki rynnom połączonym ze specjalnymi, umieszczonymi w ogrodzie donicami. Wykorzystane rośliny obecnie zakorzeniają się, by wiosną ogród mógł rozkwitnąć.

Chcąc zwiększyć świadomość na temat zjawiska suszy i zachęcić do ochrony wody, Kasztelan przeprowadził szereg działań w mediach elektronicznych i społecznościowych. Wśród nich znalazły się artykuły edukacyjne nt. roli wody i sposobów jej ochrony oraz konkursy, w których do wygrania były butelki filtrujące wodę z wkładem węglowym.

