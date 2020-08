Marka Kasztelan rusza z programem zwiększenia świadomości ekologicznej Polaków nt. oszczędzania wody

Problem suszy do niedawna kojarzył się głównie z krajami Afryki, Bliskiego Wschodu czy odległej Australii. Jednak deficyt wody coraz częściej odczuwalny jest w wielu regionach Polski. By ograniczyć postęp i skutki tego negatywnego zjawiska, marka Kasztelan zainicjowała program „Pieczą Otaczamy”. Inicjatywa ma na celu zwiększanie świadomości ekologicznej Polaków, zachęcanie ich do odpowiedzialnego i oszczędnego korzystania z wody oraz promowanie małej retencji.

- Wierzymy, że poprawa stanu środowiska naturalnego zależy od działań podejmowanych przez nas wszystkich – biznes, samorządy i osoby indywidualne. W ramach programu „Pieczą Otaczamy” chcemy edukować, inspirować i zachęcać do wspólnego wzięcia odpowiedzialności za przyrodę, zaczynając od najbliższego nam otoczenia - mówi Beata Ptaszyńska – Jedynak, dyrektor ds. korporacyjnych w Carlsberg Polska.

- Susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Co więcej, powoduje ona nie tylko obniżenie dostępności wody, ale także jej jakości. Polska jest obecnie jednym z krajów o najmniejszych zasobach wody w Unii Europejskiej, dlatego wszelkie działania i inicjatywy, które przyczyniają się do przeciwdziałania skutkom suszy, tak na skalę ogólnokrajową, jak i lokalnie są potrzebne – mówi Paweł Przygrodzki, Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym.

Zainicjowany przez Kasztelana program obejmuje działania edukacyjne promujące postawy ekologiczne, zachęcające do oszczędnego, rozważnego gospodarowania wodą, np. wykorzystywania deszczówki. Koncepcja programu odwołuje się do postaci średniowiecznego kasztelana, czyli urzędnika, który „otaczał pieczą” podległy mu gród. Kasztelan posłuży się w tym celu specjalnym „Kasztelańskim Pocztem Obyczajów” – czyli zbiorem prostych ekologicznych zasad, których przestrzeganie pozwoli poprawić stan środowiska i chronić zasoby wodne.

W pierwszej fazie programu działania skupią się głównie na rodzimym Sierpcu, gdzie powstanie ogród deszczowy. Mieszkańcy Sierpca zostaną także zaproszeni do udziału w ekologicznych konkursach z nagrodami.