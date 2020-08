Marka Królewskie przedłuża sponsoring Legii Warszawa

Marka Królewskie już od 16 lat związana jest z klubem piłkarskim Legia Warszawa. To naturalna współpraca dwóch warszawskich symboli, bez których trudno wyobrazić sobie stolicę: piwa o warszawskich korzeniach, lidera sprzedaży na lokalnym rynku oraz klubu piłkarskiego, który zdobył w tym roku 14. w historii tytuł mistrza Polski. Taka długoletnia współpraca z jednym sponsorem to rzadki w polskim sporcie przykład stabilnego i efektywnego dla obu stron partnerstwa.

- Sponsoring warszawskiego Klubu jest częścią długofalowej strategii marki i będzie kontynuowany przez kolejne trzy lata. W ramach współpracy marka obecna jest na stadionie, na koszulkach piłkarzy i wśród kibiców – mówi Katarzyna Malczewska-Błaszczuk, dyrektor marketingu Grupy Żywiec, właściciela marki Królewskie.

– Wraz z klubem i jego fanami celebrujemy osiągnięcia sportowe drużyny. Aktywnie promujemy też klub i naszą współpracę na rynku – dodaje.

Co roku Królewskie organizuje liczne akcje wspierające stołeczną drużynę, skierowane do fanów Klubu i mieszkańców stolicy. W ten sposób marka może być bliżej swojego konsumenta i towarzyszyć mu w najważniejszych dla niego wydarzeniach. Legia zaś ma stabilnego i zaangażowanego sponsora, który wspiera go w tych dobrych, ale także i trudnych czasach.

Królewskie Jasne Pełne to jedna z najsilniejszych marek regionalnych w Polsce i najpopularniejsze piwo w Warszawie. Cenione przez mieszkańców, od zawsze silnie związane z miejscem pochodzenia. Królewskie dostępne jest w sprzedaży w Stolicy oraz całym województwie mazowieckim. Od 2004 roku jest sponsorem stołecznej drużyny piłkarskiej Legia Warszawa, a od ubiegłego roku na stadionie Klubu prowadzi sprzedaż piwa Królewskie 3,2%.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce.