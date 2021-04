Marka Lech z nowym spotem i nowymi piwami

Prezes Carlsberg Polska i Browarów Polskich: to będzie kolejny trudny rok (wywiad)

Video produktowe, jak i cała szeroko zakrojona kampania promocyjna, mają na celu podkreślenie rześkości i świeżości nowych wariantów piw. Oprócz spotu telewizyjnego, promocja obejmie także szereg działań digitalowych i outdoorowych.

Lech Premium i Lech Free po raz pierwszy występują we wspólnej kampanii, obejmującej różne punkty styku – od TV, przez social media, aż po współpracę z influencerami. To nowość dla obu wariantów, ponieważ do tej pory Lech Premium i Lech Free 0,0% były komunikowane osobno.

Za komunikację ATL odpowiada agencja Bardzo, zakupem i media planem zajął się dom mediowy Zenith, a koncepcją i projektem opakowań PRISM Studio. Działania digitalowe koordynuje agencja Cut the Mustard, a za współpracę z influncerami i komunikację PR odpowiada Tailor Made PR.