Marka Piast z nową szatą graficzną. Przez koronawirusa loteria marki nieco utrudniona

Głównym elementem etykiety Piasta pozostaje Ratusz we Wrocławiu, któremu marka Piast od lat udziela wsparcia finansowego. Samo opakowanie zyskało bardziej współczesny i jakościowy charakter, przy użyciu prostszych, klasycznych form.

Wrocław jest wyjątkowym miejscem na piwnej mapie świata. To miasto pogranicza. Tutaj spotykają się trzy wielkie kultury piwne – polska, czeska i niemiecka. Nowe opakowania nawiązują do korzeni piwowarstwa w regionie Dolnego Śląska, przypominając o tej wyjątkowej z piwnej perspektywy lokalizacji Wrocławia.

Do końca lipca na rynku obecne będą opakowania promocyjne. W loterii podkapslowej do wygrania jest 700 tys. piw marki Piast. Wygrane piwa można odbierać w wybranych sklepach do 31 lipca br. Z powodu pandemii koronawirusa wymiana kapsli może być utrudniona. Przedstawiciele marki Piast proszą o zachowanie wygrywających kapsli i kluczyków oraz gwarantują, że wszystkie wygrane zostaną uznane.

