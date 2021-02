Marka piwa Peroni i Aston Martin ogłosiły wieloletnie parnerstwo

To nowe partnerstwo jest początkiem globalnego debiutu Peroni Libera 0.0% jako stylowej i aspiracyjnej marki piwa bezalkoholowego i zbiega się w czasie z przygotowaniami zespołu Aston Martin Cognizant Formula One™️ do wyczekiwanego od 61 lat powrotu do świata Formuły 1.

Peroni Libera 0.0% będzie centralnym punktem partnerstwa prezentującym ten bezalkoholowy produkt pełnej pasji globalnej publiczności. Piwo Peroni Libera 0.0% będzie serwowane na prestiżowych imprezach w ramach globalnego kalendarza Formuły 1, w tym na każdym wyścigu Grand Prix w samochodzie kempingowym zespołu Aston Martin Cognizant Formula One™️ oraz podczas stylowych imprez w centrum miast.

Partnerstwo odgrywa kluczową rolę w realizacji ambicji spółki macierzystej Peroni - Asahi Europe & International, która dąży do osiągnięcia 20% udziału produktów bezalkoholowych w jej portfolio do 2030 r.

Peroni Libera 0.0%, warzone z włoską pasją i talentem, to świeże i orzeźwiające piwo nie zawierające alkoholu. Doskonały smak zawdzięcza wyjątkowej recepturze bazującej na włoskiej kukurydzy Nostrano dell‘Isola.

Logo Peroni Libera 0.0% z dumą zajmie miejsce na karoserii bolidu Aston Martin Cognizant Formula One™️ Team w 2021 oraz na strojach zespołu w całym sezonie, które zostaną zaprezentowane światu w środę 3 marca br.. Partnerstwo to doskonale wpisuje się w ambicję AEI związaną z odpowiedzialną konsumpcją alkoholu i wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu konsumentów na napoje bezalkoholowe. Peroni Libera 0.0% zachęca konsumentów do korzystania z każdej chwili życia - bezpiecznie i w dobrym stylu - jednocześnie zachęcając do picia mniej, ale lepiej.

Marka połączy także siły z zespołem Aston Martin Cognizant Formula One™️ przy realizacji sezonowej kampanii contentowej, łączącej zespół i sport, angażującej fanów Formuły 1 i publiczność przybliżając im najbardziej inspirujące momenty ze świata Formuły 1.

Peroni Nastro Azzuro to włoska firma należąca do Asahi Europe & International.

Asahi Europe & International stanowi część Asahi Group Holdings – grupy notowanej Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, która prowadzi działalność w segmencie piw, alkoholi mocnych, napojów bezalkoholowych, a także żywności, zajmując czołowe pozycje na rynkach w Europie oraz Azji i Pacyfiku. Od listopada 2020 roku Asahi Europe & International obejmuje 19 browarów w 8 krajach w całej Europie i zarządza jednymi z najlepszych marek piwnych świata, w tym Asahi Super Dry, Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Grolsch czy Kozel. Ponadto Asahi Europe and International odpowiada także za globalny rozwój i zarządzanie markami eksportowymi poza granicami Japonii i Oceanii. Działając na 90 rynkach i zatrudniając 10 000 pracowników, firma jest na najlepszej drodze do inspirowania ludzi na całym świecie do tego, aby pili lepiej.