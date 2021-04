Marka Żatecky wprowadza nowy wariant piwa

Žatecký Černý charakteryzuje się oryginalnym, pełnym smakiem, ale również niespotykaną w ciemnych piwach lekkością wynikającą z niskiej zawartości alkoholu 3,8 proc. Pełny smak to zasługa kompozycji odpowiednio dobranych czterech rodzajów słodów jęczmiennych. Słód pilzneński – stanowiący podstawę piwa, słód monachijski typowy dla ciemnych lagerów i nadający im przyjemny słodowy smak. Karmelowe nuty to zasługa obecności słodu karmelowego, a słód palony sprawia, że smak jest wyrazisty, a barwa intensywnie ciemna. Zrównoważona goryczka to zasługa aromatycznego chmielu žateckiego.

Nowy Žatecký to propozycja dla osób, które lubią ciemne piwa, ale zazwyczaj są one dla nich za mocne. Można go pić dla samej przyjemności smaku, doskonale pasuje także do tradycyjnych czeskich i polskich dań, jak np.: pieczonych mięs, potrawy z grilla, żeberka, kiełbaski, czy smażony ser.

Žatecký Černý 3,8%zawdzięcza swój aromat unikatowemu gatunkowi chmielu żateckiego. Jest on uprawiany od ponad 650 lat jedynie w rejonie miasta Žatec w Czechach na powierzchni zaledwie 40 km2. Ten wybitnie aromatyczny chmiel, uznawany jest przez piwnych specjalistów za jeden z najlepszych na świecie.

Žatecký Černý 3,8%dołącza do dwóch innych wariantów piwa – Žatecký Světlý Ležák i Žatecký 0,0%. Nowość jest już dostępnaw sklepach sieci Żabka wpuszkach o pojemności 0,5 litra.

Carlsberg Polska jest jednym z trzech największych graczy na rynku piwa w Polsce. Konsumenci mogą wybierać z szerokiej oferty marek piw takich jak: Carlsberg, Okocim, Harnaś, Karmi, Kasztelan, Somersby, Grimbergen, Bosman oraz Piast. Piwa z grupy Carlsberg Polska warzone są w browarach o wieloletniej tradycji piwowarskiej – w Browarze Okocim

w Brzesku (1845), Browarze Bosman w Szczecinie (1848), i Browarze Kasztelan w Sierpcu. Łączne zatrudnienie w Polsce wynosi ponad 1300 pracowników.