Maspex: będziemy spożywali mniej alkoholu. Ale zapłacimy za niego więcej

Data: 09-09-2022, 11:36

Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex szczerze o wejściu na rynek alkoholi i przejęciu CEDC: - Duża skala biznesu, duży wpływ na to, co kupują sklepy z punktu widzenia obrotu, potężny obszar rynku, w którym żadna polska firma w sposób istotny - nie była obecna. Uznaliśmy, że warto to zmienić i taka była motywacja naszego wejścia w tę branżę. Po 4 miesiącach jestem coraz bardziej zadowolony - przyznaje.

Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex /fot. PTWP

Maspex i CEDC. Jakie mają plany?

Polacy piją dziś raczej "niskoprocentowo". Jednak jeśli na rynek alkoholi mocnych wkracza Maspex, to na pewno ma jakiś plan. Jaki?

- Coraz więcej wiem o rynku alkoholi, ale cały czas się uczę. Oczywiście inwestując tak istotne pieniądze, wcześniej dokładnie sprawdziliśmy biznes, w który wchodzimy. Jednak na tym etapie, kiedy już zarządzamy spółką, dochodzimy do detali, patrzymy na różne aspekty integracyjne. Mamy do czynienia zarówno z miłymi zaskoczeniami, jak i niespodziewanymi rozczarowaniami. Choć tych pierwszych jest więcej - zapewnia Krzysztof Pawiński.

I dodaje: "Biznes, który przejęliśmy ma gigantyczną skalę, to jest ponad 6 miliardów złotych obrotu, dwa zakłady produkcyjne, duży zespół ludzki, który osiągnął genialne wyniki z punktu widzenia udziału w rynku. Mamy bardzo dobre portfolio brandów własnych i marek dystrybuowanych. Dwie przepiękne polskie marki, które uważam za ikoniczne - Żubrówka i Soplica, i wiele innych jak np. Glenfiddich, Grant’s, Hendrick’s, Sierra, Remy Martin, Jagermaister czy Metaxa. Uważamy, że skala tego biznesu wymaga innego do niego podejścia, niż w przypadku mniejszych przejęć. Po pierwsze, jest to tak duży biznes, że musi zachować wszystkie swoje odrębne cechy - to było dla nas jasne od samego początku, teraz tylko się w tym utwierdzamy".

Dlatego CEDC to oddzielna jednostka biznesowa w ramach Grupy - Business Unit Spirits, która zachowuje wszystkie funkcje produkcyjne, sprzedażowe i marketingowe. - Tak jak to ma miejsce z innymi naszymi dużymi biznesami – Beverages, Food, Polski Lek itd., które również funkcjonują w ten sposób. To przejęcie istotnie wpłynęło na skalę naszego biznesu - obecnie jesteśmy największym dostawcą do każdego sklepu spożywczego w Polsce. To szansa, ale i zobowiązanie - zapewnia szef Maspeksu.

Maspex: 20 przejęć w ciągu 26 lat!

Maspex na alkoholowym rynku

Decyzja wejścia na rynek alkoholi musiała być przemyślana, ponieważ alkohol jest produktem, z którym związane są pewne skutki społeczne. Trzeba było to dobrze zrozumieć.

- Uważamy, że są dwa modele funkcjonowania społeczeństw w tym zakresie - albo pełna prohibicja i wtedy nie ma skutków społecznych, aczkolwiek nie ma społeczeństwa, które by się na to zgodziło. Drugi model mówi o tym, że ten produkt jest regulowany, nakładany jest na niego specjalny podatek akcyzowy, który jest na tyle wysoki, że powinien te skutki społeczne niwelować. Odpowiedzieliśmy sobie w ten sposób - wiemy, że jest to rynek regulowany, ale czy to ma nas zatrzymać? Przed nami w kategorii piwa, jak i wódki działały głównie tylko firmy zagraniczne. Uznaliśmy, że skoro one na tym zarabiają, dlaczego nie mogłaby partycypować w nim polska firma, która ma skalę działania i może to sfinansować? To leżało u podstaw naszej decyzji - stwierdziliśmy, że prohibicji w tej części świata nie będzie, a rozwiązaniem prawnie przyjętym i społecznie akceptowanym jest akcyza - "podatek od grzechu" - przyznaje Krzysztof Pawiński.

I przyznaje, że Grupa Maspex dostrzegła jeszcze coś innego - że dokonuje się u nas absolutnie daleko idąca rewolucja w sposobie spożywania alkoholu i że jest ona niedowartościowana. - Mam na myśli drinki niskoprocentowe. Alkohol kupowany jako wysokoprocentowy w absolutnej większości jest spożywany w formule drinków, czyli w formule niskoprocentowej, co współgra z obecnie propagowanym modelem spożywania alkoholu. Nasze soki odgrywają w tym istotną rolę - twierdzi prezes Pawiński.

Jego zdaniem docelowo będziemy spożywali mniej alkoholu, ale będziemy za niego więcej płacili. Dlaczego? - Nie wynika to z tego, że producenci mogą tutaj kreować większe marże, ale z tego, że obciążenia akcyzowe będą rosły. Nie można tu pominąć też niedorzeczności obecnego modelu akcyzy, który sprawia, że nie płacimy podatku od zawartości procentowej alkoholu w trunku, co byłoby logiczne, ale od rodzaju napoju. I tak oto piwo płaci ponad trzykrotnie niższy „podatek od grzechu”, niż drinki. To powinno się zmienić - przyznaje.

- Reasumując - duża skala biznesu, duży wpływ na to, co kupują sklepy z punktu widzenia obrotu, potężny obszar rynku, w którym żadna polska firma w sposób istotny - nie była obecna. Uznaliśmy, że warto to zmienić i taka była motywacja naszego wejścia w tę branżę. Po 4 miesiącach jestem coraz bardziej zadowolony. Synergii szukamy w logistyce, operacjach sprzedażowych. Kluczem jest dotarcie do sklepów, optymalizacja całości strumienia towarów, które sprzedajemy na rynku. Także polepszenie eksportu. Natomiast nie oczekujemy szczególnych korzyści po stronie produkcyjnej – zakłady będą wymagały dużych inwestycji - zapewnia prezes Maspeksu.

Jak Maspex sfinansuje przejęcie CEDC? (wideo)

Klimat do konsolidacji na rynku spożywczym

A jaki jest obecnie klimat do konsolidacji na rynku - czy ta sytuacja kryzysowa trwająca od 3 lat sprzyja tego typu ruchom?

- Czas na przejęcia jest zawsze. Skuteczność tych procesów jest jednak niewielka - sam wiem, ile wkładamy w to pracy i wysiłku, a ile się udaje ich zakończyć. Polska branża spożywcza rośnie w siłę, nasze oddziaływanie na rynki europejskie jest coraz większe. To oznacza, że krajowe firmy są coraz lepiej przygotowane do tego, by realizować duże, też zagraniczne projekty. Można powiedzieć, że nabraliśmy już "masy mięśniowej" i gramy szerzej. Nasze pierwsze przejęcie zrealizowaliśmy w 1995 r., to wtedy było naprawdę innowacyjne, ponieważ większość firm myślała raczej o dzieleniu, a nie konsolidacji. W branży spożywczej skala biznesu ma znaczenie i nie jest to prawda objawiona, to wszyscy poważni menadżerowie wiedzą. Ten aspekt skokowego zwiększania swojego biznesu w oparciu o przejęcie na pewno wiele firm analizuje, aczkolwiek jak wspomniałem, bardzo trudno doprowadzić te procesy do końca - mówi Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex.

