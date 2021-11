Maspex i CEDC - wniosek ws. koncentracji już w UOKiK

2 listopada do UOKiK wpłynął wniosek o przejęcie przez GMW Holding S.A. z siedzibą w Wadowicach kontroli nad CEDC International sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach.

Wniosek Maspeksu o przejęcie CEDC już w UOKiK

Planowana koncentracja dotyczy nabycia przez GMW Holding S.A. z siedzibą w Wadowicach wyłącznej kontroli nad CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach.

Maspex przejmuje CEDC

- Zgłaszający należy do grupy kapitałowej MASPEX, które działa na rynku spożywczym(...) łącznie oferuje ponad 2300 propozycji towarowych, a jego produkty są obecne w ponad 60 krajach na całym świecie. CEDC należy do Grupy Roust, która jest jednym z największych zintegrowanych producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz drugim co do wielkości producentem wódki na świecie - podaje UOKiK.

