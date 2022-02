Mata chce walczyć o depenalizację marihuany w Polsce

Michał "Mata" Matczak zapowiedział, że chce nagłośnić temat marihuany w Polsce i rozpocząć walkę o jej depenalizację. Raper w styczniu został zatrzymany przez policję za posiadanie 1,5 grama tego narkotyku.

Mata zapowiada walkę o depenalizację marihuany w Polsce.

Mata komentuje swoje zatrzymanie

Mata skomentował swoje zatrzymanie i zapowiedział walkę podczas wystąpienia na Gali Bestsellerów Empiku 2021. Muzyk, odbierając nagrody w kategorii Rap & Hip-Hop za album Młody Matczak oraz nagrodę publiczności, wygłosił osobiste oświadczenie:

- Dwa tygodnie temu zostałem złapany za posiadanie marihuany i to jest taki żywy temat, chciałem coś skomentować i zdementować, bo wiele osób uważa, że to była jakaś akcja promocyjna. A ja chciałem powiedzieć, że to nie była akcja promocyjna, po prostu byłem w pracy, ciężki dzień, skończyłem pracę, pojechałem z kolegą na piłkę, chcieliśmy pograć, trochę się wyluzować i po prostu złapali nas panowie policjanci. Chciałem to ogłosić, żeby zdementować te plotki - dodał.

Mata chce walczyć o depenalizację marihuany w Polsce

Jednocześnie Mata zapowiedział, że chcę nagłośnić temat marihuany w Polsce i rozpocząć walkę o depenalizację tego narkotyku.

- Uważam, że cała Polska jest zakochana w marihuanie (...) jest ona ważna szczególnie w tej społeczności artystycznej, muzycznej, jest od wielu lat inspiracją dla muzyków. (...) Chciałem po prostu w tym momencie poprosić moich fanów i fanów polskiej muzyki o to, żeby przyłączyli się do walki o depenalizację marihuany w Polsce - podsumował.

Za co zatrzymano Matę?

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia policjanci zatrzymali w Warszawie dwóch mężczyzn, którzy posiadali przy sobie narkotyki. Jednym z nich był znany raper Michał M. o pseudonimie "Mata", u którego policjanci zabezpieczyli 1,5 grama narkotyku. U drugiego 24-latka znaleziono pół grama. Mężczyźni usłyszeli zarzuty za posiadanie środków odurzających w postaci marihuany i zostali zwolnieni do domu.

Niedługo po doniesieniach rozgłośni w mediach społecznościach pojawił się hasztag #freeMata, apele o zwolnienie rapera i liberalizację prawa. W akcję zaangażowali się m.in. politycy Lewicy, młodzieżówki - Lewicy i Platformy Obywatelskiej oraz działacze społeczni.

Mata. Głos pokolenia i twarz zestawu McDonalds

Mata to Michał Matczak. Jest synem znanego polskiego konstytucjonalisty, prof. Marcina Matczaka. Trzy lata temu zadebiutował utworem "Patointeligencja", w którym opowiedział o życiu warszawskich nastolatków z dobrze sytuowanych rodzin. Od tamtej pory wydał dwie płyty: "100 dni do matury" oraz "Młody Matczak".

W 2021 r. Mata, jako pierwszy polski artysta, został zaproszony przez McDonald’s do stworzenia autorskiego zestawu. W skład pakietu wchodziły: potrójny cheesburger, vanilla matcha latte (matchak latte) oraz średnie frytki. Zestaw Maty w McDonald's można było kupić od 18 października do 21 listopada 2021 roku.