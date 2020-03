Mazowieckie: 10 mandatów za wspólne picie alkoholu

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie mł. asp. Agnieszka Dzik, w piątek dzielnicowi dostali zgłoszenie, że w Teresinie przy ul. Szkolnej trzech mężczyzn pije alkohol w miejscu publicznym. Gdy funkcjonariusze dojechali na miejsce, zastali pięciu rozmawiających ze sobą mężczyzn, którzy spotkali się tam w celach towarzyskich.

Podobne interwencje wobec grupujących się osób przeprowadzono na ul. Chopina w Sochaczewie i bulwarach nad Bzurą, gdzie kilku kolegów spotkało się, żeby porozmawiać i pojeździć na deskorolkach.

"W sumie w ciągu trzech dni policjanci z Sochaczewa przeprowadzili 10 postępowań mandatowych wobec osób, które nie zastosowały się do obowiązujących przepisów" - przekazała Dzik.

Policja apeluje do wszystkich, by w poczuciu odpowiedzialności za siebie i swoich bliskich, przestrzegali obowiązujących przepisów prawa i zaleceń lekarzy dotyczących ograniczenia wszelkich spotkań do absolutnego minimum.