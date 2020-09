Mazurska Manufaktura Alkoholi wprowadza usługę sprzedaży click and collect

W obliczu kryzysu spowodowanego pandemią Mazurska Manufaktura Alkoholi, rodzinny producent kraftowych alkoholi wysokoprocentowych, uruchomił sklep internetowy ekraft.pl oraz wprowadził do sprzedaży usługę click&collect (zakłada ona składanie zamówienia przez internet, a następnie jego odbiór w dedykowanym punkcie stacjonarnym). Jednocześnie spółka zaprasza do przystąpienia do swojej sieci sprzedaży także innych producentów alkoholi kraftowych.

– Obecnie, w naszym sklepie firmowym w Szczytnie, działa już pierwszy punkt odbioru produktów zamówionych przez nasz e-sklep. Do końca roku planujemy start kolejnych punktów w Warszawie, Gdańsku oraz Olsztynie. Jesteśmy świadomi, że wielu regionalnych producentów alkoholi zostało dotkniętych przez sytuację spowodowaną covidem, dlatego to dobry czas, by wzajemnie się wspierać oraz konsolidować. W związku z tym,zapraszamy do współpracy i dołączenia do oferty naszego sklepu internetowego wszystkie podmioty, które podobnie jak my, specjalizują się w produkcji rzemieślniczych alkoholi – mówi Jakub Gromek, prezes zarządu Mazurskiej Manufaktury Alkoholi.

Podobny model sprzedaży działa już w jednej z najbardziej znanych sieci handlowych w Polsce. Założeniem właścicieli Mazurskiej Manufaktury Alkoholi jest umożliwienie sprzedaży w oparciu o podobny mechanizm dużej grupie producentów rzemieślniczych wyrobów alkoholowych, którzy w pojedynkę mają mniejszą siłę przebicia przez rynek i dotarcia z ofertą do klienta.

Ambitne plany rozwoju modelu click&collect

Z jednej strony firma zaprasza do prezentacji swoich alkoholi w sklepie ekraft.pl producentów kraftów, a z drugiej zachęca właścicieli sklepów z alkoholem do zgłaszania swoich lokali jako potencjalnych punktów odbioru. Docelowo w siedzibie Mazurskiej Manufaktury Alkoholi ma działać centrum dystrybucyjne na całą Polskę. Firma zakłada rozwój współpracy ze sklepami posiadającymi niezbędne koncesje na sprzedaż alkoholu, chcącymi wesprzeć małych, polskich producentów alkoholi. W zamian za możliwość odebrania przesyłki z ekraft.pl oraz prezentację oferty tej platformy we wspomnianym sklepie, Mazurska Manufaktura proponuje właścicielom stałą opłatę oraz dodatkowe benefity.