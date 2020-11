Mazurska Manufaktura Alkoholi wystartowała z publiczną emisją akcji o wartości do 4,4 mln zł

Mazurska Manufaktura Alkoholi to rodzinna firma z siedzibą w ponad 100-letnim browarze w Szczytnie. Specjalizuje się w produkcji wysokoprocentowych alkoholi rzemieślniczych klasy premium. W lipcu 2019 roku spółka pozyskała w ramach kampanii prowadzonej crowdfundingowej 2,54 mln zł od ponad 1000 nowych akcjonariuszy. Plasuje ją to w pierwszej dziesiątce największych emisji crowdfundingowych w Polsce.

Na początku 2020 roku 149 akcjonariuszy Mazurskiej Manufaktury Alkoholi zainwestowało kolejne 1,45 mln zł w ramach emisji prywatnej.

– Dzięki zaufaniu i inwestycjom akcjonariuszy w naszą spółkę, po nieco ponad roku od pierwszej emisji zrealizowaliśmy większość zakładanych celów. Unowocześniliśmy i doposażyliśmy zakład, co przełożyło się na zwiększenie możliwości produkcyjnych do 2 mln litrów alkoholu rocznie. Wypuściliśmy na rynek serię produktów kraftowych, a dodatkowo zrealizowaliśmy próbny, kontraktowy rozlew piwa Jurand. Nakład rozszedł się w błyskawicznym tempie, co utwierdziło nas w przekonaniu, że to dobry czas na inwestycję w rewitalizację browaru i powrót Juranda do oryginalnego miejsca produkcji – mówi Jakub Gromek, prezes zarządu Mazurskiej Manufaktury Alkoholi.

Firma zakłada, że Jurand zostanie wprowadzony na rynek na przełomie I i II kwartału 2021 roku z wyjściową produkcją na poziomie 12,5 tys. hl rocznie.

IPO w przeddzień debiutu na GPW

W czwartek, 5 listopada spółka rozpoczęła oficjalną emisję akcji serii E o łącznej wartości do 4,4 mln zł. W pierwszym etapie, dedykowanym głównie większym inwestorom, trwają zapisy na akcje spółki o wartości 2,2 mln zł. Kolejna runda emisji, także o wartości 2,2 mln zł, rozpocznie się 13 listopada i potrwa maksymalnie do 27 listopada. Warunki oferty będą prezentowane na platformie CrowdConnect.pl. Cena emisyjna w dwóch transzach będzie taka sama - 35 zł za akcję. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w oferowaniu akcji jest Dom Maklerski INC S.A.

Kampania crowdinvestingowa jest ostatnią okazją na zakup akcji Mazurskiej Manufaktury Alkoholi przed planowanym debiutem giełdowym - jeszcze w tym roku spółka chce złożyć Dokumenty Informacyjne na GPW.

Poza zapowiadanymi od dawna planami uruchomienia produkcji piwa Jurand w Szczytnie, celem emisji jest także rozproszenie akcji do poziomu 15 proc., tak aby osiągnąć niezbędne minimum wymagane przed wspomnianym wejściem na NewConnect.