Mazurska Manufaktura Alkoholi wzmacnia zespół o osoby ze Stock Polska i Bacardi-Martini Polska

We wrześniu do grona pracowników Mazurskiej Manufaktury Alkoholi, firmy specjalizującej się w produkcji kraftowych alkoholi mocnych klasy premium, dołączyła Agnieszka Patejczyk ze Stock Polska oraz Szymon Lipka z Bacardi-Martini Polska. Spółka profesjonalizuje także Radę Nadzorczą, powołując do niej wybranych członków z grona swoich akcjonariuszy.