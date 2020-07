Mazurska Manufaktura podpisała umowę na instalację warzelni piwa

- Dzięki podpisanej umowie oraz uzyskanym gwarancjom od producenta mam nadzieję, że już w najbliższych tygodniach będziemy mogli domknąć kwestie finansowania instalacji. Nasz cel to rozpoczęcie montażu warzelni w Szczytnie jeszcze do końca tego roku – poinformował Jakub Gromek na portalu LinkedIn.

- Warzelnia wielkości 15 hl, z zapleczem 9 tanków pozwoli na produkcję 4.000 hl Piwa Jurand rocznie, z możliwością spokojnej rozbudowy do 10.000 hl piwa rocznie - dodał.

Wskazał też, że to dopiero pierwszy krok firmy Mazurska Manufaktura w drodze do odbudowy dawnej potęgi browaru w Szczytnie i marki Jurand.

- Historycznie nasz browar produkował ponad 60.000 hl, a aktualnie jest jednym z ostatnich browarów w Polsce z ponad 100-letnią historią nie będącym własnością wielkich piwnych korporacji – podkreślił Jakub Gromek.

Firma Kaspar Schulz Brauereimaschinenfabrik und Apparatenbauanstalt jest producentem urządzeń browarniczych i potrzebnych do nich zbiorników. Stosując tradycyjną konstrukcję robi kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenia z maksymalną roczną wydajnością produkcyjną do 400.000 hl. Zbiorniki fermentacyjne i leżakowe są budowane w odpowiedniej formie i wielkości. W zakresie małych urządzeń produkuje na podstawie ramy kompletnie zmontowane i gotowe do użycia browary restauracyjne.

Mazurska Manufaktura Alkoholi specjalizuje się w produkcji alkoholi mocnych, w tym przede wszystkim wyrobów premium. W maju 2019 r. firma rozpoczęła produkcję wódki i nalewek kraftowych. Spółka wskrzesiła też kultowe na Warmii i Mazurach piwo Jurand, które kiedyś było produkowane w siedzibie Mazurskiej Manufaktury Alkoholi – zabytkowym browarze w Szczytnie.