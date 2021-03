Mazurska Manufaktura rozwija portfolio piw oraz wódek

Produkcja piwa wciąż pod kreską. I to sporo

Mazurska Manufaktura to rodzinna spółka działająca w zabytkowym Browarze w Szczytnie, specjalizująca się w produkcji mocnych alkoholi kraftowych oraz środków dezynfekujących. Firma ma za sobą dwie kampanie crowdinvestingowe. Środki z pierwszej z nich zostały zainwestowane w rozwój portfolio rzemieślniczych alkoholi wysokoprocentowych. Z kolei pozyskane w listopadzie 4,4 mln zł z kolejnej akcji equity crowdfundingowej mają na celu rewitalizację wspomnianego Browaru w Szczytnie i wznowienie na miejscu, po latach, produkcji legendarnego na Warmii i Mazurach piwa Jurand.

Piwo Jurand w trzech odsłonach

Od miesięcy trwają prace remontowe, mające na celu rewitalizację Browaru. Spółka planuje także wznowienie produkcji w oparciu o innowacje. Zakończony został także przetarg na instalację warzelniczą i rozlewniczą. Finalizacja prac jest planowana jeszcze w tym roku, w ostatnim kwartale.

Właściciele spółki postanowili zrobić niespodziankę swoim klientom, czekającym na odrodzenie marki Jurand, a także skorzystać z faktu, że powoli startuje sezon piwny, stąd decyzja o okresowym rozlewie Juranda kontraktowo.

Nad całością projektu czuwają pracownicy, którzy będą koordynować produkcję Juranda na miejscu, w Szczytnie.

– Pierwsze butelki Juranda w wersji pils trafiły w lutym, w ramach akcji in-out, do sieci Biedronka i rozeszły się w bardzo szybkim tempie. Na tę chwilę mamy już dostępne w sprzedaży kolejne rodzaje naszego piwa – jasne pełne i ciemne. Jak dotąd, docierają do nas z rynku bardzo pozytywne głosy dotyczące reaktywowanej marki, co bardzo mnie cieszy - mówi Jakub Gromek, prezes zarządu Mazurskiej Manufaktury SA.

Piwo Jurand można kupić w objętościach 0,5 oraz 0,33 litra. W sklepie zakładowym spółki w Szczytnie jest także dostępne niepasteryzowane piwo prosto z tanka.

Wódka Bielik w wersji ziemniaczanej

Mazurska Manufaktura wprowadza z końcem marca do sprzedaży wódkę Bielik Potato, czyli nowy rodzaj swojej reprezentacyjnej i najbardziej znanej marki premium. Bielik Potato jest wytwarzana na bazie polskich ziemniaków z Wielkopolski.