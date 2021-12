Mazurska Manufaktura S.A wprowadza tokeny na alkohol

Mazurska Manufaktura S.A., producent rzemieślniczych alkoholi mocnych oraz regionalnego piwa, tokenizuje najpopularniejsze marki własne wódek i nalewek. W ten sposób producent chce wesprzeć miłośników rzemieślniczych alkoholi, którzy w nowym roku będą zmuszeni do sfinansowania podwyżki akcyzy. W zamian za tokeny klienci otrzymają produkty w obecnej cenie, ale z odbiorem nawet do 30 marca 2022 roku.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 03-12-2021, 11:24

Mazurska Manufaktura S.A wprowadza tokeny na alkohol

Mazurska Manufaktura S.A. to rodzinna spółka z siedzibą w ponad 100-letnim, zabytkowym Browarze w Szczytnie, na Warmii i Mazurach. Firma specjalizuje się w produkcji wysokoprocentowych alkoholi rzemieślniczych klasy premium, mając w swoim portfolio m.in. wódki, nalewki i likiery. Obserwując sytuację rynkową, spółka zdecydowała się wyjść za pomocą akcji tokenizacji naprzeciw planowanym od nowego roku podwyżkom akcyzy. Szczególnie, że posiada już doskonałe doświadczenie z poprzednich akcji. W maju wystartowała tokenizacja pierwszego rozlewu reaktywowanego przez spółkę piwa Bractwo z Browarów Bydgoskich, a 7 czerwca ruszyła tokenizacja limitowanej produkcji nowości od Mazurskiej Manufaktury – wódki ziemniaczanej Bielik Potato.

Odpowiedź firmy na wzrost akcyzy

– Zgodnie z propozycją przygotowaną przez ustawodawcę, od 1 stycznia 2022 r. do 2027 r. wzrosną stawki akcyzy na napoje alkoholowe. Tylko w przyszłym roku akcyza wzrośnie o 10 proc., by w następnych każdorocznie o kolejne 5 proc. To w naturalny sposób, poza ogólnym wzrostem energii i kosztów pracy, przełoży się na wyższe ceny sklepowe. Uderzy to w nas, ale także we wszystkich miłośników trunków rzemieślniczych, dlatego też ruszamy z akcją tokenizacji najpopularniejszych marek, by nasi klienci mogli cieszyć się z cen bez akcyzy, aż do marca przyszłego roku. – mówi Jakub Gromek z Mazurskiej Manufaktury S.A.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Jak kupić alkohol z niższą akcyzą?

W okresie trwania akcji fani Mazurskiej Manufaktury mogą nabyć trzy rodzaje tokenów, czyli ekskluzywnych zestawów, zawierających najpopularniejsze marki. Pierwsza gama to Tokeny Bielik, gdzie w roli głównej wystąpi wielokrotnie nagradzana wódka klasy premium wraz z atrakcyjnymi gadżetami. Drugi zestaw, o nazwie Tokeny Konesera, pozwoli na wybór między kraftowymi alkoholami mocnymi, takimi jak: Mazurskie Krafty, Wódka z Mazur, Rum Pirate Bay oraz gin Mad Queen. Ostatni to Tokeny MIX, w którym do paczki wylosowanych zostanie odpowiednio 5 lub 9 produktów z listy 19 alkoholi.

Zakup tokenów trwa do 31 grudnia. Wysyłka odbywa się na bieżąco, lecz można zastrzec jej termin nawet do 30 marca 2022 roku.

Szczegóły akcji są dostępne na stronie Mazurskamanufaktura.pl w zakładce „Oferta specjalna”.