Mazurska Manufaktura SA chce pozyskać kolejne 2,2 mln zł na produkcję piwa Jurand

Cele przeznaczenia środków pochodzących z emisji akcji to rewitalizacja zabytkowego browaru w Szczytnie, którego Spółka jest właścicielem oraz uruchomienie produkcji legendarnego na Warmii i Mazurach piwa Jurand. Jeszcze w tym roku Mazurska Manufaktura S.A. planuje złożenie wniosku o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego na rynku NewConnect.

– Ostatnie miesiące to czas ciężkiej pracy, licznych inwestycji i wyzwań związanych m.in. z koronawirusem. Nasze wysiłki się opłaciły – możemy się dzisiaj pochwalić dobrymi wynikami finansowymi – 3. kwartał 2020 roku zakończyliśmy z zyskiem na poziomie 1,9 mln zł. Aż do 2 mln litrów alkoholu rocznie zwiększyły się z kolei możliwości produkcyjne naszego zakładu – mówi Jakub Gromek, prezes zarządu Mazurskiej Manufaktury S.A.

Po zakończonym sukcesem pierwszym, zamkniętym etapie emisji, w którym Spółka pozyskała zapisy na akcje serii E o wartości 2,2 mln zł, Mazurska Manufaktura S.A. rozpoczęła ofertę publiczną akcji na platformie Crowdconnect.pl. Cena emisyjna każdej akcji wynosi 35 zł. Minimalny poziom jednorazowego zapisu na akcje w drugiej transzy zapisów to 29 akcji. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w oferowaniu akcji jest Dom Maklerski INC S.A. Oferta publiczna akcji serii E potrwa maksymalnie do 27 listopada lub do czasu przyjęcia zapisów na wszystkie akcje oferowane przez Spółkę. Środki pozyskane z emisji mają wesprzeć Mazurską Manufakturę S.A. w rewitalizacji browaru w Szczytnie oraz uruchomieniu produkcji legendarnego na Warmii i Mazurach piwa Jurand – co, zgodnie z zapowiedziami, ma nastąpić na przełomie I i II kwartału 2021 roku. Za złożenie zapisów na akcje Mazurskiej Manufaktury S.A. są dla akcjonariuszy przewidziane dodatkowe benefity zależne od liczby nabytych akcji. Wśród nich znajdują się: limitowana wersja wódki Bielik z dedykacją, imienna cegiełka w „Hall of fame” w Browarze w Szczytnie, zestaw smakowych kraftów czy wysyłka nowości produktowych.

Emisja akcji serii E stanowi ostatnią okazję na zakup akcji Mazurskiej Manufaktury S.A. przed planowanym debiutem giełdowym - jeszcze w tym roku spółka chce złożyć niezbędne dokumenty na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu dopuszczenia akcji do obrotu zorganizowanego. Mimo zapowiadanego wejścia na rynek NewConnect najwięksi akcjonariusze spółki, posiadający łącznie 86 proc. akcji spółki, podpisali lock up aż do czerwca 2022 roku.